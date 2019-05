Kante leva pancada no treino e vira dúvida no Chelsea para final da Europa League

Jogador, com dores no joelho, preocupa o técnico Maurizio Sarri, que já não terá Odoi e Loftus-Cheek

O contra o tempo para ter Kante na final da , após o meia ter sofrido uma pancada no joelho no treino deste sábado (25).

O jogador estava quase completamente recuperado de uma lesão na panturrilha que sofreu contra o pela Premier League, no início de maio, mas agora encontrou outro revés em seu caminho para a recuperação.

O técnico Maurizio Sarri já não poderá contar com Loftus-Cheek e Hudson-Odoi, lesionados e agora torce para que o meia se recupere a tempo da decisão contrao , na próxima quarta-feira (29), a partir das 16h (de Brasília).



(Foto: Getty Images)

No entanto, a boa notícia é que Ampadu está restabelecido de um problema nas costas e, provavelmente, estará no banco de reservas.

Apesar dos percalços no caminho, Maurizio Sarri analisou como positivo o ano dos Blues. "Acho que tivemos uma boa temporada, com muitos problemas, é claro", disse em bate-papo com os repórteres.

"Perdemos dois, três jogos muito mal, mas terminamos em terceiro, chegamos à final da , uma competição muito difícil, e agora temos a oportunidade de disputar a final da ", continuou.

"Estou muito feliz por permanecer na Premier League e o Chelsea é um dos clubes mais importantes da Premier League", concluiu.