Kanté explica por que recusou PSG e preferiu ficar no Chelsea

Meio-campista francês diversas oportunidades para jogar no time mais rico de seu país nos últimos anos

N'Golo Kanté é um dos mais importantes jogadores do . Desde que saiu do City e vestiu a camisa dos Blues de Londres, o meia francês tem sido uma peça fundamental, tanto para Antonio Conte, quanto para Maurizio Sarri, quanto com Frank Lampard. Ele teve diversas oportunidades de deixar a equipe e ir jogar no , mas sempre recusou e preferiu permanecer na capital inglesa. Em entrevista ao Canal Plus, ele explicou os motivos.

"Às vezes nós não sabemos necessariamente para onde queremos ir. Mas sabemos o que temos. Eu sei que estava no Chelsea e eu estava bem ali. Se eu não quis ir ao PSG foi mais por uma escolha esportiva. Eu me sentia bem em Londres e no projeto. Eu me sentia bem lá", falou Kanté.

O meio-campista foi um dos mais procurados por diversos clubes depois de conquistar o título da em 2018, pela . Antes do começo da temporada 2018/19, Kanté foi visto como um importante potencial peça para a equipe da capital francesa.

Com a recusa de Kanté e a permanência no Chelsea, o PSG foi atrás de um jogador com características similares e encontrou em Idrissa Gueye, que jogava no , a melhor opção.

Tanto o PSG quando o Chelsea têm compromissos importantes pela no meio dessa semana. A equipe francesa enfrenta o Real Madrid, nessa terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Chelsea visita o , no Mestalla, na quarta-feira (27), às 14h55 (de Brasília). Os dois jogos acontecem pela penúltima rodada da fase de grupos da Champions League.