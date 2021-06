Kanté e Pogba podem bater “recorde” digno de Pelé e Garrincha com seleção

Juntos, os meio-campistas da França ainda não foram derrotados em campo

A seleção francesa estreou na Euro 2020 com vitória contundente sobre a Alemanha, apesar do 1 a 0 no placar - jogo marcado também por um acidente envolvendo um paraquedista que adentrou no estádio. O único gol foi marcado, contra, pelo zagueiro alemão Hummels após bela jogada protagonizada por Paul Pogba e Lucas Hernández. Mas o volume de jogo dos Bleus chamou a atenção, com o meio-campo se mostrando decisivo para as transições – receita que deu certo na conquista da Copa do Mundo de 2018, por exemplo.

A vitória sobre os alemães também reforçou um número impressionante envolvendo dois jogadores específicos: juntos, os meio-campistas N’Golo Kanté e Paul Pogba jamais sofreram uma derrota em campo pelo selecionado principal. Já foram 28 jogos, com 22 vitórias e seis empates. Kanté, grande destaque do Chelsea campeão da Champions League, e Pogba, uma das referências técnicas do Manchester United, atuam juntos desde 2016 – e quando os Bleus foram derrotados com um deles em campo, o outro não estava atuando.

A curiosidade envolvendo Kanté e Pogba nos faz lembrar de uma outra bem conhecida pelo brasileiro, especialmente o brasileiro que busca saber sobre as glórias já conquistadas pela equipe canarinho. Tida como uma das maiores duplas do futebol em todos os tempos, Pelé e Garrincha jamais foram derrotados jogando juntos pelo Brasil – quando um deles esteve em campo em um revés, o outro não estava. A dupla do camisa 10 do Santos com o 7 do Botafogo durou de 1958 até 1966.

Pelé e Garrincha, que, juntos, conquistaram dois dos cinco títulos mundiais da seleção brasileira, entraram em campo 30 vezes como dupla diante de outras seleções nacionais: foram 26 vitórias e quatro empates. Se considerarmos os amistosos contra clubes e combinados, prática que era mais comum décadas atrás, a conta sobe para 40 jogos de invencibilidade, com 36 vitórias e os já citados quatro empates.

Evidente que Pelé e Garrincha eram muito diferentes de Kanté e Pogba. Em quase tudo: posições, contextos de vida, idiomas (e número de Mundiais conquistados, claro). Mas não deixa de ser impressionante ver uma dupla de outra seleção importante traçar uma invencibilidade tão notável e vitoriosa.