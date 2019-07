Kane: "Tottenham está motivado pela derrota na final da Champions League"

O atacante da seleção inglesa, Kane determinado a ter outra chance na Champions após de perder a decisão para o Liverpool

Harry Kane revelou que o está motivado para se tornar um time ainda mais forte após a derrota na final da 2018-19 para o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Com gols de Mohamed Salah e Divock Origi, o revés por 2 a 0 para o rival do Campeonato Inglês impediu os Spurs de conquistarem o primeiro grande troféu desde 2008. Na ocasião, Kane ainda retornava de uma lesão e teve dificuldades para causar impacto na decisão do torneio.

Mais artigos abaixo

Por sua vez, o jogador demonstrou estar esperançoso com o Tottenham na corrida pelo título da Europa. Em entrevista à Sky Sports o atleta comentou: "Acho que isso [a derrota] só motiva você a melhorar. Com a final da Champions, você quer jogar nesses jogos o tempo todo. Sabemos que será difícil voltar lá este ano e cabe a nós nos apresentar."

Os Spurs terminaram a Premier League 2018-19 em quarto lugar e, consequentemente, garantiram um lugar na fase de grupos da Champions 2019-20.