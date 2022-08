Kane quebra recorde de Agüero e alcança marca expressiva na Premier League

Com o gol diante do Wolves, o inglês marcou história neste sábado (20)

Destaque do Tottenham já há algumas temporadas, Harry Kane vai reescrevendo o livro de recordes da Premier League. E o atacante ultrapassou ninguém menos do que Sergio Aguero.

Com o gol deste sábado (20) diante do Wolves, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, o centroavante se tornou o jogador que mais vezes marcou por só um time na competição.

O atleta chegou ao seu segundo gol em três jogos na atual temporada da competição - veja a briga pela artilharia.

São 185 gols para Kane na Premier League, todos pelo Tottenham. Um top cinco que tem craques como Sergio Aguero (184, City), Wayne Rooney (183, Man. United), Thierry Henry (175, Arsenal) e Alan Shearer (148, Newcastle).

Getty

Questionado em vários momentos por permanecer nos Spurs mesmo sem conquistar títulos, o atacante já é um dos ídolos máximos da torcida e vai escrevendo o seu nome na história. Não só do clube, mas também da Inglaterra.

Agora, a dúvida que fica é se Kane vai, em algum momento, "invalidar" esses números. Vale lembrar que o jogador já foi sondado em várias ocasiões pelo Manchester City (matéria de 2021) - ainda que uma transferência pareça improvável neste momento, após a chegada de Haaland.

Com 29 anos, Harry Kane ainda tem muito tempo para abrir vantagem em relação aos rivais. A pergunta é outra: os títulos virão?