Kane pode ser o mais caro da história caso Real aceite o valor pedido pelo Tottenham

Atacante inglês vem em mais uma grande temporada pelos Spurs e continua sendo um dos alvos do Real Madrid que deve passar por uma reformulação

Harry Kane continua sendo um dos mais importantes jogadores ingleses. Nessa temporada pelo Tottenham Hotspur, o atacante marcou 20 gols em 30 partidas, por todas as competições. Já o Real Madrid vive um período difícil na campanha e deve chegar forte para iniciar uma reformulação em seu elenco. Kane é um dos alvos dos Blancos e caso o Real queira contratá-lo, poderá transformar o atleta no mais caro da história, de acordo com o jornal As.

Isso porque o Tottenham pede impressionantes 350 milhões de euros (cerca de R$ 1.48 bilhões) pelo atacante inglês. Isso é 128 milhões (R$ 540 milhões) a mais do que o atual jogador mais caro do mundo: Neymar Jr, que foi do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros (cerca de R$ 930 milhões).

Para se ter uma ideia, o valor que os Spurs pedem por Kane é equivalente ao valor de Neymar mais o de Ousmane Dembélé, que foi do Dortmund para o Barcelona por 115 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões). Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

(Foto: Getty Images)

O time espanhol está apenas em quinto lugar em La Liga e a falta de efetividade no ataque tem sido um dos principais pontos que tem deixado os merengues fora da zona de classificação para a Champions League.

O valor demandado pelo clube inglês representa cerca de metade investido pelos Spurs na construção do novo estádio, que tem sido marcado por diversos atrasos na entrega.