Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, falou sobre sua ambição de conquistar a Bola de Ouro, afirmando que acreditava na possibilidade de alcançá-la desde sua transferência para o clube alemão. Ele também comentou como se sentiu após ser premiado e se enxerga a si mesmo como o melhor jogador do mundo atualmente.

Kane disse, em declarações à revista francesa "France Football", que concede o prêmio: "Eu sabia que me juntar ao Bayern de Munique me daria a chance de evoluir e levar meu nível a um novo patamar. Os gols que marquei e o fato de chegar às fases avançadas das competições, tudo isso me fez perceber que, se conseguisse manter a constância do meu nível, continuar evoluindo, me tornar um jogador melhor e marcar mais gols, a Bola de Ouro poderia se tornar um objetivo realista".

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E acrescentou: "Marcar 73 gols em uma única temporada é simplesmente algo excepcional. Conquistar os três títulos aqui na Alemanha e ficar em terceiro lugar na Copa do Mundo. Sei que a Inglaterra não venceu o torneio, mas chegar àquela fase continua sendo uma grande conquista".

E prosseguiu: "Também estivemos muito perto de chegar à final da Liga dos Campeões da Europa. Todas essas coisas contribuíram para tornar a temporada excepcional, e depois disso percebi que estar entre os candidatos à Bola de Ouro havia se tornado uma possibilidade real".

O melhor jogador?

Sobre se sentir o melhor jogador do mundo após conquistar a Bola de Ouro, Kane respondeu: "Sim e não. Sim, porque fui votado como o vencedor da Bola de Ouro, mas isso é uma questão de pontos de vista muito pessoais, pois há muitos jogadores fantásticos".

E completou: "Em algum momento da temporada, cada um dos dez primeiros colocados na classificação da Bola de Ouro de 2026 será visto como o melhor jogador do mundo. Não gosto de pensar dessa forma, porque no fim você acaba vivendo no passado, olhando para trás e refletindo sobre o que conquistou no ano anterior".

E prosseguiu o ex-astro do Tottenham: "Eu digo a mim mesmo: tudo bem, a temporada passada foi incrível, mas posso alcançar algo melhor nesta temporada? Do ponto de vista dos outros, atualmente eu sou o melhor jogador do mundo, mas eu não penso muito dessa maneira, simplesmente sigo em frente para o que me espera a seguir".