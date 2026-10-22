Em sua coluna para a Sky, Hamann escreveu sobre o empate por 2 a 2 do Bayern de Munique com o Arsenal na Champions League e o debate que o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, provocou em sua entrevista no intervalo: "Jürgen Klopp disse em uma entrevista que não entende o papel de Harry Kane no jogo do Bayern. Não sei se Klopp quis fazer uma crítica. Já expliquei isso antes: Kane faz tudo aquilo que, na verdade, não é sua função. E Vincent Kompany já disse no ano passado que gostaria que Kane estivesse com mais frequência na área adversária."

Klopp demonstrou surpresa com o fato de o atacante Kane aparecer, em alguns momentos, muito recuado no próprio campo no duelo com os Gunners. Ele disse ao repórter Daniel Herzog, da DAZN: "Você acabou de dizer: 'Harry Kane está em todos os lugares hoje.' Acho isso perfeitamente aceitável quando o time tem a bola. Mas, quando vejo Harry Kane na última linha, e não em um bloco baixo, mas na pressão no meio-campo, então..." Ele não concluiu o raciocínio, mas também afirmou: "Mas não sou o papa do futebol, todos podem fazer o que quiserem. Só que ainda não entendi isso completamente."

Apesar disso, Kane teve uma atuação excepcional contra o Arsenal. Marcou de pênalti e deu a assistência, com um passe espetacular, para o gol de empate temporário de Alphonso Davies. Kane chegou até a cobrar um tiro de meta e, mais tarde, foi eleito o 'Man of the Match'.

Para Hamann, porém, o fato de Kane recuar constantemente cria um problema em alto nível: "A questão é: você consegue exercer a pressão necessária sobre a defesa adversária quando tem um atacante que passa a maior parte do tempo no meio-campo e na defesa? Saibari também não esteve muitas vezes no ataque contra o Arsenal, e aí simplesmente faltou presença na frente. Na Bundesliga, isso pode funcionar, mas não sei se funciona em competições internacionais."

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No geral, o ex-jogador da seleção alemã considerou "razoável" a atuação de seu antigo clube contra o finalista da temporada passada, de Londres. Uma grande deficiência, segundo ele, foi a ausência do suspenso Michael Olise. "Quando um time como o Arsenal pressiona você, é ainda mais importante ter jogadores capazes de manter a posse de bola sob pressão", explicou Hamann. "Olise tira o Bayern desse tipo de situação repetidas vezes. Mesmo quando tem dois jogadores marcando-o, ele sempre consegue se impor, e algum companheiro acaba ficando livre."

Em que posição está o Bayern de Munique na tabela da Champions League?

Após três partidas, o Bayern soma cinco pontos e ocupa a 14ª posição na tabela da fase de liga da Champions League. O próximo compromisso é o difícil jogo fora de casa contra o Atlético de Madrid.

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Hamann não acredita que o Bayern consiga garantir uma vaga direta na fase eliminatória: "Embora o Paris Saint-Germain tenha precisado disputar os playoffs duas vezes nos últimos dois anos e, ainda assim, tenha conquistado a Champions League no fim, a vantagem de terminar entre os oito primeiros e, assim, garantir a classificação direta para as oitavas de final não é pequena, também por causa do mando de campo no jogo de volta. Mas não acredito que o Bayern termine entre os oito primeiros."