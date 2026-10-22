Em sua coluna para a Sky, Hamann escreveu sobre o empate por 2 a 2 do Bayern de Munique com o Arsenal na Champions League e o debate que o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, iniciou em sua entrevista no intervalo: "Jürgen Klopp disse em uma entrevista que não entende o papel de Harry Kane no jogo do Bayern. Não sei se Klopp quis fazer uma crítica. Já expliquei isso antes: Kane faz tudo aquilo que, na verdade, não é sua função. E Vincent Kompany já disse no ano passado que gostaria que Kane estivesse com mais frequência na área adversária."





Klopp demonstrou surpresa com o fato de o atacante Kane aparecer, em certos momentos do duelo com os Gunners, muito recuado no próprio campo. Ele disse ao repórter Daniel Herzog, da DAZN: "Você acabou de dizer: 'Harry Kane está em todos os lugares hoje.' Com a bola, acho isso perfeitamente normal. Mas, quando vejo Harry Kane na última linha, e não em um bloco baixo, mas na pressão no meio-campo, então..." Ele não concluiu o raciocínio, mas também afirmou: "Mas não sou o papa do futebol, todos podem fazer o que quiserem. Só que ainda não consegui entender isso completamente."

Mesmo assim, Kane teve uma atuação excepcional contra o Arsenal. Ele marcou de pênalti e deu a assistência para o gol que, naquele momento, empatou a partida, marcado por Alphonso Davies, com um passe espetacular. Kane chegou até a cobrar um tiro de meta e, mais tarde, foi eleito o "melhor em campo".

Para Hamann, porém, o fato de Kane recuar constantemente cria um problema em alto nível: "A questão é: você consegue exercer a pressão necessária sobre a defesa adversária quando tem um atacante que passa a maior parte do tempo no meio-campo e na defesa? Saibari também não ficou muitas vezes no ataque contra o Arsenal, e aí faltou presença lá na frente. Na Bundesliga, isso pode funcionar, mas não sei se funciona em competições internacionais."

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De modo geral, o ex-jogador da seleção alemã avaliou como "razoável" a atuação de seu antigo clube contra o finalista da temporada passada, de Londres. Uma grande deficiência, segundo ele, foi a ausência de Michael Olise, suspenso. "Quando um time como o Arsenal pressiona você, é ainda mais importante ter jogadores capazes de manter a posse de bola sob pressão", explicou Hamann. "Olise sempre consegue tirar o Bayern dessas situações. Mesmo quando tem dois jogadores contra ele, é capaz de se impor, e algum companheiro de equipe acaba ficando livre."

Em que posição está o Bayern na tabela da Champions League?

Após três partidas, o Bayern soma cinco pontos. O time ocupa o 14º lugar na tabela da fase de liga da Champions League. Seu próximo compromisso é a difícil partida fora de casa contra o Atlético de Madrid.

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Hamann não acredita que o Bayern consiga garantir uma vaga direta no mata-mata: "Embora o Paris Saint-Germain tenha precisado disputar os playoffs duas vezes nos últimos dois anos e, ainda assim, tenha acabado conquistando a Champions League, a vantagem de terminar entre os oito primeiros e, assim, garantir a classificação direta para as oitavas de final não é pequena, também pelo direito de jogar a partida de volta em casa. Mas não acho que o Bayern vá ficar entre os oito primeiros."