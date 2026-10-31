Kane: a Bola de Ouro mudaria a forma como o mundo me enxerga, e espero por um confronto em Madri

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, revelou seus melhores momentos da última temporada e também falou sobre o impacto da conquista da Bola de Ouro na forma como os torcedores enxergam sua carreira.

Kane disse, em declarações à revista francesa "France Football", que entrega o prêmio: "O melhor momento para mim foi marcar três gols na final da Copa da Alemanha (contra o Stuttgart por 3 a 0). O clube não vencia esse título havia seis anos, e no início da temporada discutimos esse objetivo como equipe. Aquela final foi provavelmente uma das minhas melhores atuações na carreira, e assumi a responsabilidade marcando os três gols".

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E acrescentou: "Essa lembrança continua sendo especialmente marcante para mim, porque tenho consciência do tamanho do que aquela vitória significou, não só para mim, mas para todos que estão aqui em Munique também".

O impacto do prêmio

Sobre o impacto da conquista da Bola de Ouro na forma como os outros o enxergam, disse: "Provavelmente sim, especialmente no que diz respeito à forma como o mundo me vê e avalia minha carreira. Vivemos em uma época em que esses prêmios têm grande importância para as pessoas e influenciam a maneira como elas julgam o nível do jogador".

E prosseguiu: "Ninguém jamais poderá tirar de mim esse momento ou essa temporada. Acho que conquistar prêmios desse tipo faz com que você ganhe o respeito dos outros e dos torcedores, e isso é algo certo".

E ponderou: "Mas não acho que isso vá mudar minha mentalidade. Por mais conquistas que eu alcance, estou sempre buscando conquistar mais. O que mais posso fazer? Posso vencer a Bola de Ouro duas vezes seguidas? Sempre encarei as coisas assim".

E sobre a data em que gostaria de conceder outra entrevista à "France Football", Kane disse: "Espero que seja depois de vencer a Liga dos Campeões da Europa em Madri nesta temporada".

A final da atual edição da Liga dos Campeões da Europa será disputada em 5 de junho de 2027, no estádio Metropolitano (conhecido comercialmente como estádio Riyadh Air Metropolitano), reduto oficial do Atlético de Madrid.