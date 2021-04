Kalou deixa o Botafogo como nota de rodapé após chegada com manchetes

Botafogo anunciou rescisão com o marfinense ex-Chelsea nesta sexta (2). Ponta disputou 27 partidas pelo time carioca e marcou apenas um gol

Contratado com status de craque no meio de 2020, o marfinense Salomon Kalou não é mais jogador do Botafogo.

O clube carioca anunciou nesta sexta (2) que o contrato com o atleta foi rescindido. Pelo Glorioso, Kalou disputou 27 partidas e marcou apenas um gol. A última partida do ponta pelo Botafogo foi em fevereiro deste ano, na derrota por 1x0 contra o Sport, em confronto válido pelo Brasileirão de 2020.

Aos 35 anos, Kalou iniciou sua jornada profissional em 2003, atuando pelo Feyenoord da Holanda. Desde então, o marfinense passou por Excelsior (também da Holanda), Lille (França), Hertha Berlim (Alemanha) e Chelsea, considerado o principal clube de sua carreira, que defendeu entre 2006 e 2012 e conquistou duas edições da Premier League e uma Liga dos Campeões.

Nota oficial: Salomon Kalou não faz mais parte do elenco profissional de futebol do Botafogo.https://t.co/AtJa6SG3aq — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 2, 2021

Sem ser relacionado para nenhuma das partidas do Fogão pelo Carioca 2021, o jogador não fazia parte dos planos do treinador Marcelo Chamusca, e terminou desligado menos de um ano depois de sua chegada ao Brasil.

Com fama internacional, Kalou dividiu holofotes que o japonês Keisuke Honda, que também já deixou o Botafogo. O ex-Milan disputou exatamente as mesmas 27 partidas, e balançou as redes três vezes pelo Fogão.

Confira a anúncio da rescisão de Kalou:

O Botafogo de Futebol e Regatas informa que o atleta Salomon Kalou não faz mais parte do elenco profissional. Após assinar o acordo de rescisão, Kalou se despediu dos companheiros do Departamento de Futebol. O Clube deseja sucesso em seus futuros desafios..