Há poucos dias, o senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, abriu um assunto delicado envolvendo seu companheiro Hassan Tambakti, ao falar sobre a necessidade de o defensor saudita trabalhar e treinar mais, apontando que possuir as qualidades não impede que ele sofra lesões. E agora, o nome de Tambakti voltou aos holofotes, mas desta vez por causa de uma lesão que sofreu com a seleção saudita.

Tambakti apareceu sentindo uma lesão durante a última partida contra Omã na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", antes de tranquilizar os torcedores sobre sua condição e descrever a lesão como leve. Ainda assim, a repetição dos problemas físicos com o jogador traz de volta à mente as declarações de Koulibaly e abre espaço para questionamentos sobre até que ponto Tambakti está pronto para disputar partidas consecutivas.

Koulibaly avisou, e Tambakti se lesiona novamente

As declarações de Koulibaly não tratavam de Tambakti como um jogador que carece de qualidades; pelo contrário, ele apontou suas capacidades, associando as lesões à necessidade de mais trabalho e treinamento. Poucos dias após essas declarações, Tambakti sofreu um novo problema físico durante a partida contra Omã.

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Segundo o que relataram os informes após a partida, Tambakti tranquilizou os torcedores sobre sua lesão e a descreveu como leve, enquanto a comissão técnica confirmou que as lesões afetaram a reta final da partida contra Omã, que a Arábia Saudita venceu por 3 a 0.

A válvula de segurança da Arábia Saudita em apuros

A gravidade da lesão de Tambakti está em seu momento, especialmente porque a seleção saudita já entrou em uma fase decisiva do torneio após garantir a classificação para a semifinal, ao mesmo tempo em que se confirmou a ausência de Hassan Kadesh no restante das disputas da Golfo 27 por causa de uma lesão na coxa e da necessidade de um programa de tratamento e reabilitação.

Consequentemente, qualquer nova ausência na linha defensiva pode deixar Georgios Donis com menos opções, sobretudo porque Tambakti representa um dos elementos importantes no coração da defesa, e sua possível ausência pode obrigar o técnico grego a refazer suas contas antes do confronto contra o Iraque e depois da partida da semifinal.

Isso vai se transformar em uma crise?

O problema não se refere a apenas uma lesão, mas a um histórico de problemas físicos que Tambakti enfrentou em diferentes períodos, o que torna a questão de sua prontidão física alvo de atenção permanente, especialmente quando ele precisa disputar partidas próximas umas das outras durante um torneio curto.

No momento, não há indícios oficiais de ausência de Tambakti no próximo confronto; pelo contrário, o próprio jogador tranquilizou os torcedores após a partida contra Omã. Mas a continuidade do monitoramento médico de sua condição torna-se necessária, sobretudo com a necessidade de a Arábia Saudita preservar o maior número possível de seus jogadores nas fases decisivas.