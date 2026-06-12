Kaká faz uma confissão bombástica: “Eu e esse jogador somos as piores contratações do Real Madrid”

O ex-jogador brasileiro Kaká abriu o coração para falar sobre sua experiência no Real Madrid, admitindo que sua passagem pelo Estádio Santiago Bernabéu não correspondeu às expectativas que acompanharam sua transferência do Milan em 2009.

Durante sua participação no podcast do ex-jogador inglês Rio Ferdinand, Kaká disse que sua experiência na capital espanhola foi repleta de lições, tanto no plano pessoal quanto profissional, apesar das dificuldades que enfrentou.

Ele acrescentou: “Cheguei ao Real Madrid depois de ter sido o melhor jogador do mundo, mas se você procurar hoje pelas piores contratações da história do clube, encontrará meu nome ao lado do de Eden Hazard. Essa é a verdade que as pessoas comentam”.

O vencedor da Bola de Ouro de 2007 explicou que as lesões foram a principal causa da queda em seu desempenho, enquanto a segunda razão foram as escolhas do técnico português José Mourinho, que preferia contar com outros nomes no time titular.

Ele disse: “Meu primeiro problema foram as lesões, e o segundo, as decisões do técnico. Mourinho preferia Mesut Özil, Ángel Di María, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. Estávamos todos competindo por um número limitado de vagas, e no fim ele escolheu outros jogadores”.

Kaká observou que essa fase o levou a questionar sua verdadeira identidade, acrescentando: “Eu me perguntava: sou o melhor jogador do mundo ou uma das piores contratações do Real Madrid? No fim, percebi que minha identidade não é definida por esses julgamentos, mas pela minha fé e meus valores pessoais”.