Kaj Sierhuis vai assinar contrato na Eredivisie, após o fracasso de sua transferência para o exterior

Kaj Sierhuis está prestes a se transferir para o NEC, segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. O atacante de 28 anos está sem contrato após sua saída do Fortuna Sittard.

Sierhuis, nascido em Atenas, parecia que iria continuar sua carreira em Chipre, mas essa transferência lucrativa não deu certo no último momento.

Em seguida, o ex-jogador promissor do Ajax retomou as negociações com o NEC. Sierhuis parece estar, afinal, a caminho de Nijmegen.

O NEC e Sierhuis estão próximos de chegar a um acordo sobre o contrato. Por enquanto, ainda não está claro por que sua transferência para Chipre não deu certo.

Sierhuis, que tem facilidade para marcar gols, esteve envolvido em quinze gols do Fortuna Sittard na última temporada.

Ele mesmo marcou treze, além de ter dado duas assistências a companheiros. Segundo o Transfermarkt, o ex-jogador da seleção juvenil está avaliado em 1,8 milhão de euros.

Antes de se juntar ao Fortuna, Sierhuis esteve sob contrato com o Ajax, o FC Groningen, o Stade Reims e o Heracles Almelo.