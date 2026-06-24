Kaj Sierhuis revela um detalhe interessante sobre sua escolha pelo NEC: “Isso me faz bem”

Kaj Sierhuis deixou o Fortuna Sittard neste verão, após três temporadas, sem custo de transferência. O artilheiro encontrou no NEC um novo desafio. Sua escolha pelo time de Nijmegen teve vários motivos, sendo que um deles se destaca claramente: a música de gol.

Em entrevista à ESPN, o ex-jogador da base do Ajax afirma que também tinha opções no exterior. “No começo, eu estava convencido de que queria embarcar nessa aventura”, começa ele.

“Jogar no exterior é algo único. É uma chance de se enriquecer como pessoa, indo morar lá e conhecendo uma cultura diferente. Isso te torna muito flexível como pessoa”, continua Sierhuis, que em seguida explica por que acabou optando pelo NEC.

Para ele, o clima no estádio desempenha um papel muito importante, e nem mesmo a famosa música de gol “Japapa” dos torcedores de Nijmegen pode faltar. “Já joguei aqui muitas vezes. Conheço o estádio, conheço o clima. Isso também influenciou na minha decisão.”

“Quando você tem essa música de gol, quer ouvi-la o máximo possível durante a temporada. Gosto de pequenos detalhes, como uma música de gol. Aqui, o estádio inteiro entra no clima. Isso me anima bastante”, conclui ele.

O aspecto futebolístico também foi, naturalmente, importante na sua escolha. “Com minhas qualidades como atacante, somadas ao estilo ofensivo do NEC, acho que posso ser muito útil. Um belo salto na Eredivisie.”

Sierhuis vai disputar competições europeias pelo NEC nesta temporada. Após uma temporada excepcionalmente boa, o time de Nijmegen entra na terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. Na quarta-feira, a equipe de Dick Schreuder iniciou a preparação.