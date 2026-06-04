Kaj Sierhuis prefere uma aventura lucrativa ao NEC, mas o acordo acaba não dando certo

Kaj Sierhuis (28) pensava em dar continuidade à sua carreira em Chipre, segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. O atacante, sem vínculo, esperava assinar um contrato lucrativo por lá, mas o negócio fracassou no último momento.

Boualin não revela qual clube Sierhuis pretendia contratar. A razão pela qual o acordo fracassou também é desconhecida até o momento.

No entanto, o repórter escreve que Sierhuis havia recebido uma oferta financeiramente atraente. Na semana passada, porém, o negócio foi cancelado.

Segundo Boualin, Sierhuis recusou o NEC para uma aventura em Chipre. Resta saber se o clube de Nijmegen voltará a se interessar por ele.

Na terça-feira, a ESPN informou que o FC Utrecht também está interessado em Sierhuis. O atacante nascido em Atenas esteve envolvido em quinze gols do Fortuna Sittard na última temporada.

Ele mesmo marcou treze, enquanto deu duas assistências a um companheiro de equipe. De acordo com o Transfermarkt, o ex-jogador da seleção juvenil vale 1,8 milhão de euros.

Antes de sua passagem pelo Fortuna, Sierhuis esteve sob contrato com o Ajax, o FC Groningen, o Stade Reims e o Heracles Almelo.