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Kaiserslautern x Dynamo Dresden: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 07:30 Fritz Walter Stadion

O 1. FC Kaiserslautern recebe o Dynamo Dresden no estádio Fritz Walter, em Kaiserslautern, pela 2. Bundesliga. Os dois clubes ocupam posições bem diferentes na tabela, o que torna o confronto especialmente interessante.

O Kaiserslautern está atualmente na quarta posição e figura entre as equipes mais consistentes na disputa pelo acesso. O técnico Torsten Lieberknecht trouxe estrutura e resultados ao clube de Betzenberg nas últimas partidas.

Já o Dynamo Dresden luta contra o rebaixamento na 16ª posição. Thomas Stamm está pressionado para conquistar pontos fora de casa com a SGD, tarefa que estará longe de ser fácil em Kaiserslautern.

Os Diabos Vermelhos venceram três dos últimos quatro jogos pela liga e vivem boa fase. O Dresden chega após uma vitória em amistoso contra o Dukla Praga, mas venceu apenas um dos últimos três jogos pela liga.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e por streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Kaiserslautern e Dynamo Dresden?

O Kaiserslautern chega ao confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. A vitória mais recente pela liga foi por 1 a 0 fora de casa contra o Osnabrück. Antes disso, houve uma derrota por 3 a 0 para o Hertha BSC, o único tropeço nessa sequência. Ao todo, o Kaiserslautern marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Dynamo Dresden venceu três dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Greuther Fürth pela liga. Mais recentemente, a SGD derrotou o Dukla Praga por 2 a 0 em um amistoso. Na 2. Bundesliga, porém, o Dresden perdeu dois dos últimos três jogos, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Holstein Kiel.

Kaiserslautern x Dynamo Dresden: escalações

Kaiserslautern x Dynamo Dresden: retrospecto recente

Kaiserslautern x Dynamo Dresden: retrospecto dos confrontos diretos

Kaiserslautern x Dynamo Dresden: classificação