Kaisedo sobre a escolha de Alonso para treinar o Chelsea: Estamos na Copa do Mundo!

O equatoriano Moisés Caicedo se recusou a responder a perguntas sobre a nomeação de Chabi Alonso como novo técnico do seu clube, o Chelsea, após o decepcionante empate sem gols entre a seleção de seu país e Curaçao na madrugada deste domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Após a derrota fatal para a Costa do Marfim (1 a 0) na estreia pelo Grupo 5, esperava-se que a seleção do Equador voltasse com força total contra Curaçao na segunda rodada, especialmente porque esta última havia sofrido uma derrota pesada na primeira rodada contra a Alemanha (7 a 1).

A seleção do Equador precisará agora conquistar um resultado positivo contra a Alemanha na partida da terceira rodada para se classificar para a fase eliminatória; e, embora este seja um momento difícil para seu país, é um período ainda mais turbulento para seu clube, o Chelsea.

O time dos Blues se prepara para entrar em mais uma nova era após a nomeação de Alonso como técnico a partir da próxima temporada.

Quando questionado sobre sua opinião a respeito da decisão de nomear Alonso, Caicedo se recusou a responder, afirmando que seu foco está totalmente voltado para a Copa do Mundo.

Ele acrescentou, segundo o jornal inglês “Metro”: “Para ser sincero, estou focado apenas na seleção do meu país, porque o mais importante é agora, e isso é o presente”.

E continuou: “Vamos continuar trabalhando duro agora, pois temos um jogo importante pela frente”.

E completou: “É doloroso, acreditem. Quando vencemos, sinto-me feliz porque as pessoas estão felizes... Elas pagam pelo ingresso, e queremos vê-las sorrindo, comemorando os gols e curtindo o jogo. No fim das contas, sou eu quem sofre mais do que qualquer outra pessoa”.

E concluiu: “Peço apenas que continuem acreditando em nós, porque a única maneira de conquistarmos algo especial é permanecendo unidos... As críticas não vão adiantar nada”.