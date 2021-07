Kaio Jorge no Santos: número de gols, assistências, contrato e multa rescisória

O atacante tem apenas 19 anos e tem sido um dos destaques do Peixe, mas não deve seguir por tanto tempo na Vila Belmiro

Com apenas 19 anos, Kaio Jorge é apenas mais um dentre os aparentemente intermináveis “raios” que caem na Vila Belmiro. O jovem atacante começou a ser destaque com a camisa do Peixe em 2020, na campanha até o vice-campeonato da Libertadores da América, e nesta temporada 2021 também têm feito a diferença – como aconteceu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente de Avellaneda.

Todo este bom desempenho, aliado à pouca idade, obviamente faz com que o atacante atraia o interesse de clubes europeus. Especialmente agora que o seu contrato com o Santos começa a chegar perto do fim. Da Europa, as notícias são de que o provável destino seja o futebol italiano. Enquanto o futuro não é definido, resta ao torcedor santista torcer para uma eventual venda por grandes cifras... e para seguir vendo o atleta fazendo o que tem feito de melhor: gols.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quantos gols Kaio Jorge tem pelo Santos?

(Foto: Divulgação/Santos)

Desde sua estreia em 2018 até aqui, Kaio Jorge já disputou um total de 83 jogos pelo Santos (60 como titular) e marcou 17 gols. Os tentos do atacante foram divididos entre os seguintes campeonatos.

Libertadores: 6 gols

Brasileirão: 5 gols

Campeonato Paulista: 3 gols

Copa Sul-Americana: 2 gols

Copa do Brasil: 1 gol

Quantas assistências Kaio Jorge deu no Santos?

(Foto: Ivan Storti/Santos)

Além dos 17 gols em seu nome, Kaio Jorge ainda acumula quatro assistências. Foram três passes para gol no Brasileirão e um na Libertadores.

Até quando é o contrato do jogador com o Santos?

(Foto: Divulgação/Santos)

O vínculo atual de Kaio Jorge na Vila Belmiro é válido até o final de 2021. Ou seja, o atacante já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Mula rescisória

A multa rescisória de Kaio Jorge no Santos é de 50 milhões de euros, mas com o vínculo do atleta já no final o clube não espera receber algum valor perto desta quantia.