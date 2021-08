Kaio Jorge cita inspiração em Cristiano Ronaldo e explica escolha da camisa 21 na Juventus

O brasileiro contou sobre suas primeiras relações com o português cinco vezes vencedor da Bola de Ouro

Você já chegou em um emprego novo e resolveu elogiar seus companheiros? Foi acusado de ser "puxa-saco"? É o que poderia ter acontecido como Kaio Jorge, recém-chegado na Juventus. Com uma diferença: ninguém irá duvidar de um elogio feito a Cristiano Ronaldo.

Em uma de suas primeiras entrevistas após ser oficialmente anunciado pela Velha Senhora, o ex-atacante do Santos revelou sempre ter tido o português como inspiração, desde que ainda atuava nas categorias de base do Peixe.

Com cinco anos de contrato com a Juventus, muitos esperam que Kaio Jorge forme uma parceria até mesmo duradoura com Cristiano Ronaldo - ainda que especulações já deem conta de uma possível saída da estrela portuguesa.

Mas nesses primeiros momentos, com Cristiano ainda defendendo as cores da Juve, o atacante vem dando conselhos para o brasileiro e o ajudando a se estabelecer em Turim.

"A Juventus é um sonho para mim. Será importante me adaptar bem aqui, meus companheiros e Cristiano vem me dando muitas dicas." explicou Kaio Jorge, perguntado em seu vídeo oficial de apresentação. "Cristiano Ronaldo sempre foi uma inspiração para mim. Quero aprender muito com ele, é uma pessoa e um jogador fantástico. Quero fazer história aqui, escolhi usar a 21 pois muitos craques já fizeram história com ela, como Pirlo, Zidane, Dybala e Higuaín."

Lesionado, Kaio ainda não tem data para estrear, mas claramente tem altas expectativas para a sua estadia em Turim. Resta saber o que futuro trará para a parceria Kaio Jorge e Cristiano Ronaldo.

Enquanto isso, a Juventus volta aos gramados neste sábado (28), às 15h45 (de Brasília), diante do Empoli, pelo Campeonato Italiano.