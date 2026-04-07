O Arsenal venceu por pouco a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões na terça-feira, em visita ao Sporting de Lisboa. Em uma Lisboa chuvosa, Kai Havertz marcou o único gol pouco antes do fim: 0 a 1. A partida de volta será na próxima quarta-feira, às 21h, no Emirates Stadium.

Por pouco o Sporting não chegava a esta fase das quartas de final. Os portugueses perderam a partida de ida nas oitavas de final por 3 a 0 para o FK Bodø/Glimt, mas conseguiram uma virada na partida de volta em casa: 5 a 0 na prorrogação. O Arsenal eliminou o Bayer Leverkusen nas oitavas de final, com 3 a 1 no placar agregado.

O Arsenal, que teve que jogar sem o lesionado Jurriën Timber, foi pressionado desde o início da partida. Maximiliano Araújo acertou a trave com força após um belo passe de Ousmane Diomande e, pouco depois, o mesmo lateral-esquerdo viu um chute de longe passar por cima do gol.

Em seguida, o Arsenal também se destacou. Uma cobrança de falta de Martin Ødegaard quase foi desviada para o próprio gol por Diomande, e o escanteio subsequente de Noni Madueke acertou a trave de primeira. Assim, ambas as equipes já haviam acertado a trave uma vez após quinze minutos.

A fase inicial foi promissora, mas o que ambas as equipes mostraram no restante do primeiro tempo foi bastante decepcionante. Com exceção de um chute de Ødegaard defendido por Rui Silva, não houve praticamente mais nenhuma chance digna de nota.

De modo geral, o Sporting foi superior na primeira parte. Após o intervalo, foi o Arsenal quem dominou durante grande parte do tempo. Assim, Leandro Trossard rematou ao lado, Rui Silva defendeu remates de Ødegaard e Gabriel Martinelli e Martín Zubimendi viu o seu primeiro golo ser anulado devido a um fora de jogo de Viktor Gyökeres.

Mas o Sporting também criou algumas oportunidades, especialmente no final da partida. Após um passe do brilhante Araújo, Francisco Trincão chutou para fora e, nos minutos finais, Geny Catamo esteve perto de marcar por três vezes. Primeiro, ele chutou para fora por pouco; depois, viu tanto uma cabeçada quanto um chute serem defendidos com brilhantismo por David Raya.

Assim, parecia que ambas as equipes caminhavam para um empate sem gols, mas, pouco antes do fim, Havertz decidiu o contrário. Martinelli colocou seu companheiro alemão, que também havia entrado no segundo tempo, cara a cara com Rui Silva com um belo passe, e Havertz finalizou: 0 a 1.