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Kai Havertz entrou oficialmente para a história da Premier League ao se tornar o jogador alemão mais prolífico que a competição já viu. O atacante do Arsenal alcançou a marca durante uma vitória histórica sobre o Liverpool em Anfield e superou uma lenda recente do Manchester City.

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Um gol histórico em Anfield

Havertz alcançou a marca aos 16 minutos do confronto de domingo em Merseyside. O atacante só precisou empurrar a bola para a rede para garantir a vitória de seu time por 1 a 0 e chegar a 46 gols na Premier League.

Com o gol, ele ultrapassou o ex-meio-campista do Manchester City Ilkay Gundogan e assumiu a liderança do ranking de artilheiros alemães da competição. Foi seu terceiro gol na liga nesta temporada e o 27º pelo Arsenal em todas as competições.

O gol também teve enorme importância coletiva para o Arsenal. A intervenção decisiva de Havertz encerrou oficialmente a angustiante espera de 14 anos do clube por uma vitória em Anfield pelo campeonato.

O fim do jejum de gols

O gol da vitória chegou em um momento crucial para o atacante também no plano pessoal. Antes de voltar a marcar no domingo, ele havia passado nove jogos sem balançar as redes em todas as competições.

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Era sua maior sequência sem gols desde um jejum de mesma duração entre outubro e novembro de 2023. Naquela ocasião, ele também encerrou a série com um gol decisivo, na vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Brentford.

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Havertz tem sido decisivo para o Arsenal nesta temporada. Esse já foi seu segundo gol da vitória na atual edição da Premier League, número superior ao total de gols decisivos que marcou em toda a temporada anterior.

Entre os alemães de elite

Havertz construiu a base dessa marca recorde no oeste de Londres. Ele marcou 19 gols na liga durante sua passagem pelo Chelsea, de 2020 a 2023, período que teve como destaque seu célebre gol da vitória na final da Champions League.

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O jogador do Arsenal agora está à frente de um grupo de compatriotas de prestígio no ranking histórico da competição. Pascal Gross, do Brighton, ocupa o terceiro lugar, com 34 gols, logo à frente do ex-meia do Arsenal Mesut Ozil, que tem 33.

Jurgen Klinsmann, ídolo do Tottenham, marcou 29 gols, enquanto Michael Ballack, campeão pelo Chelsea, encerrou sua carreira na Inglaterra com 17. Já Florian Wirtz, companheiro de seleção de Havertz que acertou a trave no domingo, soma cinco gols pelo Liverpool.

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O fim do tabu em Anfield

Marcar contra o Liverpool sempre foi uma tarefa difícil para Havertz. Este foi apenas seu segundo gol em 12 jogos na carreira contra o clube; o único anterior havia sido pelo Chelsea, em agosto de 2021.

Com uma nova marca na Premier League e a confiança renovada diante do gol, o atacante tentará aproveitar esse embalo. Ao encerrar seu jejum pessoal e o antigo tabu do Arsenal em Anfield, ele reforçou sua importância para o clube daqui para frente.