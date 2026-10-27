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Kai Rooney marcou quatro gols em 44 minutos na goleada por 6 a 0 do sub-18 do Manchester United sobre o Burnley, na terça-feira. A atuação precisa do atacante de 16 anos levou torcedores a pedir sua rápida promoção ao time principal de Michael Carrick, que visita o Chelsea no sábado após oito jogos sem vencer, sequência que culminou na derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo.

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Kai Rooney marca quatro gols pelo sub-18 do Manchester United

Segundo o Daily Star, o filho mais velho de Wayne Rooney começou como atacante do sub-18 do United contra o Burnley e abriu o placar aos 22 minutos. Rooney voltou a marcar, desta vez de pênalti, quatro minutos após o intervalo, fazendo 2 a 0, enquanto a equipe de jovens comandada por Darren Fletcher dava show.

Rooney completou o hat-trick aos 63 minutos e marcou seu quarto gol, também o quarto do United, três minutos depois. Foram quatro gols em 44 minutos, em uma vitória que ampliou a sequência positiva da equipe de Fletcher. Jaume Camacho, espanhol de 17 anos, fez o quinto, antes de Noah Ajayi marcar o sexto aos 84 minutos.

Torcedores do Manchester United pedem promoção de Rooney ao time principal

Os gols de Rooney levaram torcedores a pedir sua presença no time principal. Um deles sugeriu que o jovem deveria estar em campo no próximo jogo da equipe, contra o Chelsea, pela Premier League, e brincou: “O que ele vai fazer no sábado por volta de 12h30?” Outro disse: “Esse garoto é melhor do que todos os nossos atacantes. Ele e Lacey, de verdade.”

Um terceiro concordou: “Coloquem ele para jogar na próxima partida contra o Chelsea, que se f***.” Um quarto acrescentou: “Coloquem ele no time principal para trazer um pouco da paixão dos Rooney para a equipe.”

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Rooney traz esperança em meio às dificuldades do time principal de Carrick

Os pedidos surgem em um momento de grandes dificuldades para o time principal do United. O cargo de Carrick está ameaçado depois que a equipe chegou a oito jogos sem vencer ao sofrer uma goleada por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo. Outro torcedor, furioso, escreveu: “É só colocar o sub-18 para jogar contra o Chelsea. O time principal é uma m****!!” Um sexto perguntou: “Ele é jovem demais para ser titular no time principal?”

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Outro brincou: “Ainda bem que comecei a torcer pelo sub-18 e abandonei o time principal.” Rooney agora soma cinco gols em três jogos da Premier League sub-18 nesta temporada. Antes, ele havia marcado no empate por 1 a 1 com o Nottingham Forest e dado uma assistência na vitória por 6 a 3 sobre o Liverpool.

O que vem pela frente para Rooney e o Manchester United?

Apesar do desejo dos torcedores, Rooney ainda tem um caminho a percorrer em seu desenvolvimento. Ele só estreou na Premier League 2 no início deste mês, quando entrou no decorrer da partida contra o Forest.

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Carrick, por sua vez, permanecerá no cargo após conversas de emergência com os Glazers e a INEOS. O treinador de 45 anos deve comandar a equipe em Stamford Bridge no sábado, na hora do almoço.



