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Edon Zhegorva está melhor e voltou a treinar com o restante do grupo.

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Desta vez, chegam boas notícias do departamento médico da Continassa para Luciano Spalletti. O técnico da Juventus passou a pausa para as seleções atento, com apreensão, às notícias que vinham das concentrações das equipes nacionais. Já em meio a uma série de desfalques, a Juventus teve de lidar com as lesões sofridas por Edon Zhegrova e Zeki Celik. Hoje, porém, veio a confirmação de que pelo menos um dos dois voltou a treinar com o grupo.

ZHEGROVA TREINA COM O GRUPO - Spalletti retomou os trabalhos com a equipe de olho na próxima rodada do campeonato. A Juventus receberá o Venezia no Allianz Stadium no jogo de domingo, às 12h30, pela 12ª rodada da Serie A 2026/2027. Zhegrova voltou a constar entre os jogadores disponíveis. O kosovar havia sentido um problema muscular enquanto estava com a seleção e ficou fora da segunda partida nesta pausa, mas se recuperou e retomou os treinos.

QUATRO AINDA TREINAM À PARTE - Os outros quatro jogadores com problemas "em fase de recuperação", por sua vez, ainda não se recuperaram. Andrea Cambiaso segue como dúvida para enfrentar o Venezia e tenta acelerar a recuperação do problema sentido antes da pausa, embora ainda treine à parte. Kalulu, por sua vez, não terá condições de enfrentar o Venezia e mira a partida seguinte do campeonato, contra o Como. Celik e Nico Gonzalez têm alguma chance de voltar, mas toda cautela é necessária.

CONCEICAO, SIM; YILDIZ E OS AFASTADOS HÁ MAIS TEMPO, NÃO - Quem se recuperou e já treina com os companheiros é Chico Conceicao, que superou o problema no ombro. Embora Yildiz tenha voltado a trabalhar em campo, seu retorno ainda está distante: levará pelo menos um mês para que esteja novamente 100%. Ainda não há novidades sobre Locatelli e Thuram, que só voltarão aos treinos em 2027.

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O CALENDÁRIO - A Juventus precisa subir na tabela da Serie A, e os próximos dois confrontos, contra o Venezia (em casa) e o Como (fora), serão fundamentais também para o futuro de Spalletti. O técnico, de qualquer forma, poderá contar a seu favor com a boa campanha na Europa League, competição em que a Juventus enfrentará o Omonia na quinta-feira, 26 de novembro. Depois do jogo contra o Como, a Juventus entrará em campo para sua estreia na Copa da Itália, nas oitavas de final, contra o Sassuolo.