Juventus: Zhegrova é titular pelo Kosovo em empate por 0 a 0 com Israel na Liga das Nações

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Edon Zhegrova foi protagonista com a camisa da seleção de Kosovo: o ponta da Juventus começou como titular no empate por 0 a 0 com Israel. Vestindo a camisa 10, o jogador da Juventus permaneceu em campo até os 82 minutos. A seleção comandada por Foda somou mais um ponto no grupo 3 da Liga B da Liga das Nações.

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O Kosovo não saiu do empate sem gols contra Israel, em partida válida pela quinta rodada da Liga das Nações. No Fadil Vokrri, em Pristina, Zhegrova e seus companheiros somaram um ponto após o empate por 1 a 1 com a Áustria na partida anterior.

O ponta da Juventus, nascido em 1999, começou como titular e vestiu a camisa 10, assumindo responsabilidades importantes na construção das jogadas de ataque. Na seleção, o jogador da Juventus é chamado a ser uma das principais referências ofensivas, diferentemente do espaço que encontrou até agora na hierarquia de Spalletti.

Sua partida terminou aos 82 minutos, quando deixou o campo para a entrada de Kacuri. Foi um jogo complicado para o Kosovo, que precisou atuar com um jogador a menos desde os 67 minutos, após a expulsão de Hodza. Apesar da inferioridade numérica, a equipe de Foda conseguiu manter o 0 a 0 até o apito final. Com o resultado, o Kosovo chega a seis pontos na classificação do grupo 3. À frente permanecem a Áustria, com oito pontos, e a Irlanda, com cinco, que se enfrentam às 20h45 de sábado, 14 de novembro, na Raiffeisen Arena, em Linz.