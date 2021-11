Juventus x Zenit: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Os italianos querem vencer os russos de novo pela Champions League, nesta terça (2), às 17h; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de classificação antecipada para o mata-mata da Liga dos Campeões, a Juventus, nesta terça-feira (2), às 17h (de Brasília), recebe o Malmo, pela qurta rodada.. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Zenit DATA Terça-feira, 2 de novembro de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Assistentes: José Naranjo (ESP) e Teodoro Sobrino (ESP)

Quarto árbitro: José Luis Munuera (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistentes VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



O Zenit é o terceiro coocado do grupo H da UCL / Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, e a HBO Max, na internet, são os canais que vão passar o jogo desta terça, às 17h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

A Juve, líder do Grupo H, entra em campo querendo se manter com 100% de aproveitamento na competição europeia enquanto luta no Campeonato Italiano. No primeiro turno, foram três vitórias em três jogos, com cinco gols marcados e nenhum sofrido.

No duelo contra o Zenit, Allegri deve ter a volta de Chiesa, que estava lesionado, enquanto Ramsey e Kean são dúvidas e De Sciglio aparece como a única baixa confirmada.

🎙 Allegri: "Amanhã podemos atingir o nosso primeiro objetivo da temporada [classificação para as oitavas de final] e isso seria uma coisa maravilhosa, com dois jogos restantes. Isso nos permitiria concentrar mais na Série A."#JuveZenit #JuveUCL pic.twitter.com/RuzUXuhrTo — JuventusFC (@juventusfcpt) November 1, 2021

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala.

ZENIT

Depois da derrota em casa na última rodada, o Zenit quer surpreender a Juventus e devolver o resultado, buscando entrar na zona de classificação para o mata-mata da Champions League.

Para o jogo, porém, o time não contará com Douglas Santos e Magomed Ozdoev, lesionados.

Provável escalação do Zenit: Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitskyi; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Karavaev; Malcom, Azmoun, Claudinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 2 x 1 Juventus Serie A italiana 30 de outurbo de 2021 Juventus 1 x 2 Sassuolo Serie A italiana 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Fiorentina Serie A italiana 6 de novembro de 2021 14h (de Brasilia) Lazio x Juventus Serie A italiana 20 de novembro de 2021 14h (de Brasília)

ZENIT

JOGO CAMPEONATO DATA Zenit 4 x 1 Dinamo Moscou Campeonato Russo 29 de outubro de 2021 Zenit 7 x 1 Spartak Moscou Campeonato Russo 24 de outubro de 2021

Próximas partidas