Juventus x Villarreal: escalação, desfalques e mais da Champions League 21/22

Juventus e Villarreal voltam a campo nesta quarta-feira (16), em Turim, às 17h (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League.

Como empataram por 2 a 2 no primeiro duelo, quem vencer o duelo ficará com a vaga. Caso uma nova igualdade aconteça, a partida irá para a prorrogação, podendo ser decidida ainda nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Juventus chega com uma lista de desfalques para o duelo desta quarta-feira: Zakaria, Mckennie, Chiesa, Kaio Jorge, Alex Sandro e Bonucci estão no despartamento médico.

Desta forma, o técnico Allegri espera poder contar com Dyballa e Chiellini, já que a dupla parece estar recuperada.

Quanto ao Villarreal, Raul Albiol, com problemas físicos, é dúvida.

Além disso, Ruben Pena, Paco Alcacer e Alberto Moreno estão lessionados.

Possível escalação do Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo; Chukwueze, Lo Celso, Trigueros; Danjuma.

Possível escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Pelligrini; Vlahovic, Morata.

MELHORES DICAS E APOSTAS

DESFALQUES

VILLARREAL:

Alberto Moreno, Ruben Pena r Paco Alcacer: lesionados.

JUVENTUS:

Chiesa, Zakaria, Kaio Jorge, Alex Sandro, Bonucci e McKennie: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Villarreal e Juventus será transmitido ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta quarta-feira. .

SPACE - QUAIS SÃO OS CANAIS?

Por cabo:

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite:

SKY: 110