Juventus x Venezia: informações da partida
Embalada na Europa, Juventus, sétima colocada, recebe o Venezia, revigorado na luta contra o rebaixamento
A Juventus recebe o Venezia no Allianz Stadium, em Turim, pela Serie A. A equipe de Luciano Spalletti tenta dar sequência à boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições.
A Juventus chega embalada por vitórias consecutivas sobre o AZ Alkmaar, na Europa, e o Napoli, no campeonato. O empate por 2 a 2 com a Fiorentina na última partida, porém, mostrou que a equipe ainda busca regularidade.
Spalletti tem um problema importante para escalar o lado direito. Pierre Kalulu está fora por uma lesão nos músculos posteriores da coxa sofrida depois da partida contra a Fiorentina, enquanto Zeki Celik teve um problema no bíceps femoral durante o período com a seleção da Turquia e é grande dúvida. Sem poder contar com as duas opções naturais, Spalletti pode ter de escalar Weston McKennie como ala ou voltar a jogar com três zagueiros.
O Venezia chega ao Allianz Stadium em situação difícil. A equipe de Davide Nicola ocupa a 19ª posição e perdeu quatro dos últimos cinco jogos pela Serie A, sofrendo seis gols nesse período. O único resultado positivo recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, em outubro.
Os visitantes também têm problemas com lesões: Bartol Franjic, Marin Sverko, Andrea Adorante e Pasquale Mazzocchi estão indisponíveis, o que aumenta a dificuldade de Nicola para interromper a sequência preocupante.
Com a Juventus em sétimo lugar e na disputa por uma vaga na Champions League, conquistar os três pontos em casa contra uma equipe em dificuldades é quase essencial.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Juventus x Venezia
Momento das equipes
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
E
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
E
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
D
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
D
D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D