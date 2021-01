Juventus x Udinese: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Juve entra em campo neste domingo (3), pela 15ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer para entrar no G-4, e se enfrentam neste domingo (3), em Turim, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Udinese DATA Domingo, 3 de janeiro de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Udinese quer vencer fora de casa (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Fora do G-4, a Juventus precisa somar pontos para não ver os rivais abrirem distância na tabela. O técnico Andrea Pirlo não problemas de lesão no elenco, porém, Cuadrado está suspenso.

Provável escalação da Inter de Juventus: Wojciech Szczesny, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Weston McKennie, Federico Chiesa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo.

UDINESE

Na parte debaixo da tabela, a Udinese quer surpreender o rival. O time de Luca Fotti não poderá contar com Deulofeu, Ouwejan, Okaka, Nuytinck e Jajalo, lesionados. Já Rodrigo Becão está suspenso.

Provável escalação da Udinese: Juan Musso, Hidde ter Avest, Kevin Bonifazi, Samir, Jens Stryger Larsen, Rodrigo De Paul, Tolgay Arslan, Roberto Pereyra, Marvin Zeegelaar, Kevin Lasagna, Ignacio Pussetto .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 3 italiana 22 de dezembro de 2020 0 x 4 Juventus Serie A italiana 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Juventus Serie A italiana 6 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Juventus x Serie A italiana 10 de janeiro de 2020 16h45 (de Brasília)

UDINESE

JOGO CAMPEONATO DATA Udinese 0 x 2 Benevento Serie A italiana 23 de dezembro de 2020 1 x 1 Udinese Serie A italiana 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas