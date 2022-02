Juventus x Torino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Juventus e Torino fazem clássico em Turim, nesta sexta-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Torino DATA Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no Juventus Stadium. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Quarta colocada do Campeonato Italiano com 46 pontos, a Juventus busca a vitória nesta sexta-feira para se manter dentro do G-4.

Além disso, a Velha Senhora sabe que um triunfo no dérbi de Turim lhe dará confiança para o jogo do meio da semana, contra o Villarreal, pela Champions League.

Do outro lado, o Torino está em décimo lugar, com 32 pontos marcados.

A equipe visitante, no entanto, não vence há três jogos no italiano.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 1 Juventus Serie A 13 de fevereiro de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Copa da Itália 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Juventus Champions League 22 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Empoli x Juventus Serie A 26 de fevereiro de 2022 14h (de Brasília)

TORINO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Torino 1 x 2 Venezia Serie A 12 de fevereiro de 2022 Udinese 2 x 0 Torino Serie A 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas