Juventus x Torino: escalação, desfalques e mais do Campeonato Italiano 21/22

Clássico de Turim! Juventus e Torino se enfrentam no estádio do time alvinegro na tarde desta sexta-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

A Juve entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4, enquanto o Torino busca o triunfo para "pegar o elevador" na tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Juventus tem praticamente todo o elenco disponível para o clássico deste domingo.

Chiellini segue lesionado e é desfalque certo para o dérbi, enquanto Bonucci, com problema físico, é dúvida.

Do outro lado, o Torino vive situação semelhante e a única baixa é Belotti, machucado.

Além disso, Ola Aina está de volta após servir sua seleção..

Possível escalação da Juventus: Wojciecj Szczesny; Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Danilo; Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Denis Zakaria; Paulo Dybala, Alvaro Morata, Dusan Vlahovic.

Possível escalação do Torino: Vanja Milinkovic-Savic; Koffi Djidji, Gleison Bremer, Ricardo Rodriguez; Wilfried Singo, Sasa Lukic, Rolando Mandragora, Mergim Vojvoda; Dennis Praet, Josip Brekalo, Antonio Sanabria.

DESFALQUES

JUVENTUS:

Chiellini: lesionado.

TORINO:

Belotti: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventus e Torino será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, nesta sexta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.