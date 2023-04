Juventus x Sporting: dicas de aposta e previsões

Confira as odds para Juventus x Sporting da Liga Europa 2022-23

Nesta quinta-feira, às 16h00 (de Brasília), Juventus recebe o Sporting pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa 2022-23.

A vecchia signora já venceu a competição em três ocasiões, mas todas elas quando ainda era denominada Copa da UEFA – a alteração para Liga Europa aconteceu na temporada 2000-10.

Já os leões estão buscando um troféu inédito na sua história.

Os dois times apenas se enfrentaram em duas ocasiões, na fase de grupos da Liga dos Campeões 2017-18, com vitória dos italianos por 2-1 em casa, antes do empate com um gol em Lisboa.

Favoritismo do mandante

Apesar de o sporting ter perdido apenas um dos seus últimos seis jogos fora de casa em competições europeias, a Vecchia Signora tem a vantagem de jogar no Allianz Stadium e odds de 8/15 para se classificar.

Claro que o fato do Sporting não poder contar com a dupla atacante Jovane Cabral e Paulinho, ambos se recuperando de lesões musculares, também favorece os comandados de Max Allegri.

Juventus x Sporting aposta 1: Juventus para ganhar @ 8/11 com bet365

Alta chance de balizas invioladas

Se considerarmos que a Juventus venceu seus três últimos encontros europeus sem sofrer nenhum gol, é natural que as odds sejam de 7/10 para Não – Para Ambas as equipes marcarem.

Além disso, o sporting também manteve sua baliza inviolada em seis de seus últimos nove jogos em todas as competições, e sua sólida defesa pode ser a resposta para a vantagem do mandante-

A Juventus é favorita à vitória, mas um empate sem gols é uma aposta interessante sem um alto risco.

Juventus x Sporting aposta 2: 0-0 como Resultado Correto @ 13/2 com bet365

Vlahovic ou Di María?

O artilheiro sérvio tem estado em baixo de forma esta temporada apontando apenas 11 gols em 31 jogos, mas continua bem cotado para fazer gol neste jogo.

Dusan Vlahovic marcou seu último gol na Serie A em 7 de fevereiro, na vitória por 3-0 sobre o Salernitana, mas seu sucesso na Liga Europa é mais recente, marcando de pênalti contra o Freiburg, no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa.

No entanto, a titularidade do jogador de 23 anos não está garantida para este confronto - ele se lesionou no tornozelo na derrota da Juventus para a Lazio no sábado, e está sendo avaliado.

Ángel di María, que é o artilheiro do time nesta competição, com quatro gols, é outra aposta interessante, com odds de 3/1 para marcar o primeiro ou o último gol do time italiano.

Juventus x Sporting aposta 3: Dusan Vlahovic para marcar a qualquer momento @ 6/4 com bet365

