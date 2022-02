Juventus x Sassuolo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Itália 2021/22

A Juventus recebe o Sassuolo nesta quinta-feira (10), às 17h00 (de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Copa da Itália, no Allianz Stadium. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV por assinatura, e do Star+, através do streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Sassuolo DATA Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Allianz Stadium - Torino, Itália HORÁRIO 17h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 2, na TV por assinatura, e o Star+, no streaming, é o canal e o veículo que vão transmitir o jogo desta quinta (10), no Allianz Stadium. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Classificado após a goleada de 4 a 1 sobre a Sampdoria, a Juve corre em busca desta edição da Copa da Itália, na qual já começou direto nas oitavas de final (com jogo único). Os duelos, a partir das quartas, serão de ida e volta.

No caso do Sassuolo, também vindo direto das oitavas, venceu o Cagliari por 1 a 0 e mantém chance de jogo contra a Velha Senhora, reforçada na última janela de transferências.

O primeiro duelo ocorre na casa da Juventus, e a volta será de mando do Sassuolo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 0 Juventus Campeonato Italiano 23 de janeiro de 2022 Juventus 2 x 0 Verona Campeonato Italiano 06 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Sassuolo Copa da Itália 10 de fevereiro de 2022 17h00 (de Brasília) Atalanta x Juventus Campeonato Italiano 13 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília)

SASSUOLO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Torino 1 x 1 Sassuolo Campeonato Italiano 23 de janeiro de 2022 Sampdoria 4 x 0 Sassuolo Campeonato Italiano 06 de fevereiro de 2022

Próximas partidas