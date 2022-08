Juventus x Sassuolo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece nesta segunda-feira (15), pela primeira rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na internet

Juventus e Sassuolo se enfrentam nesta segunda-feira (15), no Allianz Stadium, a partir das 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de terminar em quarto lugar na Serie A italiana pela segunda temporada consecutiva, a Juventus busca a recuperação em 2022/23, enquanto o Sassuolo terminaram em 11º lugar.

Para a rodada de estreia, a Juve não poderá contar com o goleiro titular Wojciech Szczesny e Pogba, lesionados, além de Moise Kean e Adrien Rabiot, ambos suspensos.

Por outro lado, Allegri terá Weston McKennie e Dusan Vlahovic estão em plena forma após lesões durante a pré-temporada.

Já o Sassuolo precisa lidar com a saída de Gianluca Scamacca, como também com a ausência de Hamed Traore, com uma lesão no pé.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sassuolo: Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Frattesi, Thorstvedt; Berardi, Alvarez, Ceide.

Possível escalação da Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Desfalques da partida

Sassuolo:

Hamed Traore: lesionado

Juventus:

Szczesny e Pogba: lesionado

Moise Kean e Adrien Rabiot: suspensos

Quando é?

JOGO Juventus x Sassuolo DATA Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Sassuolo

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 4 x 1 Vis Pesaro dal 1988 Amistoso 4 de agosto de 2022 Modena 3 x 2 Sassuolo Coppa Italia 8 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sassuolo x Lecce Campeonato Italiano 20 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Spezia x Sassuolo Campeonato Italiano 27 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Juventus Amistoso 31 de julho de 2022 Juventus 0 x 4 Atlético de Madrid Amistoso 7 de agosto de 2022

Próximas partidas