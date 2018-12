Juventus x Sampdoria: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O time Bianconero recebe os Bluerchiatis e tentam aumentar o número de triunfos diante do adversário, que busca uma vaga na próxima Champions League

A Juventus recebe a Sampdoria neste sábado (29), às 9h30 (Brasília), no Allianz Stadium, pela 19ª rodada da Serie A. A partida não terá transmissão nas TVs aberta e fechada no Brasil mas, na Goal Brasil, você poderá assistir com exclusividade o duelo por aqui.

Os Bianconeros conquistaram 50 pontos de 54 possíveis e lideram de maneira isolada o Campeonato Italiano, enquanto o time Blucerchiati é o quinto colocado, com 29 pontos e briga por uma vaga para a Champions League da próxima temporada. Em todos os duelos entre partidas da Serie A e Copa Itália, são 123 jogos, com 61 vitórias dos donos da casa, 37 empates e 25 resultados favoráveis aos visitantes.

Veja informações da partida!

JOGO Juventus x Sampdoria DATA Sábado, 29 de dezembro LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 9h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá a transmissão na TV aberta e TV fechada. Mas aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real e terá a cobertura exclusiva ao vivo via DAZN!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

O treinador Massimiliano Allegri não poderá contar com Andrea Barzagli na defesa, João Cancelo na lateral-direita e Juan Cuadrado no ataque. Por conta desses desfalques, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Douglas Costa são os nomes prováveis a entrar em campo. Giorgio Chiellini ganha descanso e também não deve estar entre os titulares.

Provável escalação da Juve:

SAMPDORIA

Os visitantes, comandados por Marco Giampaolo, vão para o jogo com a ausência do defensor Bartosz Bereszynski e o meia Édgar Barreto, ambos lesionados. Jacopo Sala entra no lugar de Bereszynski, enquanto Barreto, que é reserva, não desfalca de maneira importante o elenco Blucerchiati .

Provável escalação da Samp: