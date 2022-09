Juventus x Salernitana: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

A Velha Senhora quer os três pontos para não se afastar dos líderes; veja todas as informações do confronto

Cheia de reforços, a Juventus não vem fazendo um início tão bom no Campeonato Italiano. Tentando reverter o quadro, a equipe recebe a Salernitana neste domingo (11), às 15h45 (de Brasília), em confronto válido pela sexta rodada da Serie A italiana. A partida será exibida na ESPN, na TV fechada, e no Star+, por streaming.

Vindo de derrota para o PSG na Liga dos Campeões, a Juve (oitava colocada) aposta nos gols do Dusan Vlahovic para colar nos líderes - caso vença, chegará aos 12 pontos, os mesmos da quarta colocada, a Inter de Milão. Mas o treinador Massimiliano Allegri deve rodar o elenco, pensando no confronto do meio de semana, contra o Benfica, pela Champions.

Já a Salernitana aparece na décima colocação, com seis pontos, e ultrapassará a própria Juventus em caso de vitória. O objetivo é ter um ano mais tranquilo do que foi 2021/22, quando o time se salvou do rebaixamento por milagre.

Escalações:

Escalação da provável Juventus: Perin; Rugani, Bremer e Gatti; Kostic, Rabiot, Paredes, McKennie e De Sciglio; Moise Kean e Vlahovic.

Escalação da provável Salernitana: Sepe; Bronn, Daniliuc e Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena e Mazzocchi; Dia e Bonazzoli.

Getty Images

Desfalques

Juventus

A Juventus vai bastante baleada para o confronto de domingo (11), com nomes pesados fora de ação no departamento médico: Di María, Paul Pogba, Bonucci, Chiesa e Szczesny todos estão fora do confronto. Marley Aké e Kaio Jorge também não entrarão em campo.

Salernitana

A Salernitana também tem problemas. O principal deles é a ausência do veterano Franck Ribéry. Mas Lovato, Bohinen e Radovanic também estão cortados.

Quando é?

• Data: 11 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium - Turim, ITA

• Arbitragem: FULANO (árbitro), JOÃO e MARIA (assistentes), X (Quarto árbitro) e Y (AVAR)