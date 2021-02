Juventus x Roma: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será neste sábado (6), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

Fim de semana de clássico na Serie A italiana! Neste sábado (6), a Juventus recebe a Roma, em Turim, a partir das 14h (de Brasília), pela 21ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports. Na Goal você acompanha os lances em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Roma DATA Sábado, 6 de fevereiro de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Roma quer vencer para seguir na frente do rival (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

De olho na ponta da tabela, a Juventus entra em campo em busca de um triunfo em seus domínios para se aproximar dos rivais e ultrapassar a própria Roma. O técnico Andrea Pirlo tem apenas uma dúvida para o clássico: Dybala.

Provável escalação da Juventus: Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Federico Chiesa, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo.

ROMA

Na frente do rival deste sábado na tabela, a Roma quer o triunfo no clássico para seguir próxima aos líderes do campeonato. O time não terá Smalling, Zanioli e Pedro Rodriguez, todos lesionados.

📂 Things You Love To See

└📁 That Smile 😁 pic.twitter.com/DmKPQBzAOr — AS Roma English (@ASRomaEN) February 4, 2021

Provável escalação do Roma: Pau Lopez; Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Davide Santon; Rick Karsdorp, Gianluca Villar, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan; Borja Mayoral.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 1 x 2 Juventus Copa da Itália 2 de fevereiro de 2021 Sampdoria 0 x 2 Juventus Serie A italiana 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Inter de Milão Copa da Itália 9 de fevereiro de 2021 16h45 (de Brasília) Napoli x Juventus Serie A italiana 13 de fevereiro de 2021 14h (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 3 x 1 Verona Serie A italiana 31 de janeiro de 2021 Roma 4 x 3 Spezia Serie A italiana 23 de janeiro de 2021

Próximas partidas