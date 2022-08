Juventus x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece neste sábado (27), pela terceira rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Roma se enfrentam neste sábado (26), em Turim, a partir das 13h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com 100% de aproveitamento, a Roma terá pela frente a Juventus, com uma vitória e um empate nos dois primeiros jogos da Serie A.

José Mourinho deve fazer mudanças na Roma, já que Nicolo Zaniolo está fora novamente após sofrer uma luxação no ombro, enquanto o recém-chegado Georginio Wijnaldum quebrou a perna quebrada.

Do outro lado, a Juve pode ter novamente à disposição Bonucci e Szczesny, mas Paul Pogba e Federico Chiesa seguem fora.

Prováveis escalações

Possível escalação da Roma:

Possível escalação da Juventus: Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Sandro; Locatelli, Zakaria, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Desfalques da partida

Juventus:

Paul Pogba e Federico Chiesa: lesionados

Roma: Nicolo Zaniolo e Georginio Wijnaldum: machucados

Quando é?

JOGO Juventus x Roma DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 3 x 0 Sassuolo Campeonato Italiano 15 de agosto de 2022 Sampdoria 0 x 0 Juventus Campeonato Italiano 22 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Spezia Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Fiorentina x Juventus Campeonato Italiano 3 de setembro de 2022 10h (de Brasília)

Roma

JOGO CAMPEONATO DATA Salernitana 0 x 1 Roma Campeonato Italiano 14 de agosto de 2022 Roma 1 x 0 Cremonese Campeonato Italiano 22 de agosto de 2022

Próximas partidas