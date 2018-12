Juventus x Roma AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

Um dos principais clássicos italianos coloca frente á frente duas tradicionais equipes em mais um jogo que você pode acompanhar de graça no DAZN

O DAZN transmite, neste sábado (22), às 17h30 (de Brasília), o duelo entre Juventus e Roma pela Serie A, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN - Facebook e Youtube - e aqui na Goal Brasil :

Enquanto a Juventus é líder isolada da Serie A 2018-19 com 46 pontos, oito a mais que o vice-líder, Napoli. A Roma, sétima colocada, busca posições mais acima na tabela de competição.

A partida é uma das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais de DAZN e também pela Goal Brasil, sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

Provável escalação da Juventus:

Provável escalação da Roma: