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Juventus x Rennes: prévia da Liga Europa da UEFA, com a Velha Senhora ferida em busca de recomeço europeu contra atacantes franceses que marcam com facilidade

Juventus x Rennes
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Rennes

A Juventus busca apagar a lembrança da pesada derrota por 3 a 0 para a Lazio em casa ao receber no Allianz Stadium um Rennes caótico e que marca muitos gols.

Juventus x Rennes: detalhes da partida

crest
Liga Europa - Rodada 3
Allianz Stadium

Juventus FC e Stade Rennais F.C. entram em campo em 22 de outubro de 2026, às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Juventus busca reação imediata contra ataque francês que marca muitos gols

A Juventus chega à terceira rodada da competição continental em busca de uma resposta imediata após sofrer uma pesada derrota por 3 a 0 para a Lazio, pela Serie A, em Turim, no fim de semana. Embora tenha conquistado uma vitória difícil por 2 a 1 fora de casa sobre o Celta Vigo na segunda rodada da Liga Europa, fragilidades no cenário nacional começaram a aparecer na equipe de Luciano Spalletti. Do outro lado estará um Rennes que vem de uma partida eletrizante de sete gols contra o Paris FC pela Ligue 1, na qual o atacante Esteban Lepaul conseguiu o feito raro de marcar três gols de pênalti. O Rennes viaja ao Piemonte disposto a dificultar a vida dos anfitriões e conquistar pontos valiosos fora de casa na fase de liga da competição.

Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

A reação da Juventus após o choque no campeonato nacional

A Juventus entra em campo na noite de quinta-feira querendo deixar para trás a frustração da derrota por 3 a 0 em casa para a S.S. Lazio, pela Serie A, no domingo, 18 de outubro. Apesar de ter tido 56% da posse de bola, a Juventus foi castigada nos contra-ataques. A equipe de Turim, porém, tem mostrado força na competição continental nesta temporada, com uma vitória suada por 2 a 1 fora de casa sobre o RC Celta de Vigo na segunda rodada da Liga Europa, em 15 de outubro. Com o atacante Randal Kolo Muani e os criadores de jogadas pelos lados Nicolás González e Francisco Conceição, a Juventus busca voltar a dominar no Allianz Stadium.

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESGetty Images

O poder de reação do Rennes

O Stade Rennais viaja à Itália após uma semana intensa em todas as competições. Na quinta-feira, 15 de outubro, o Rennes conseguiu uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o OFI Crete na Liga Europa da UEFA, assumindo as primeiras posições na fase de liga. No domingo, 18 de outubro, o Rennes saiu derrotado por 4 a 3 em um confronto movimentado com o Paris FC pela Ligue 1, no qual o atacante Esteban Lepaul marcou três gols de pênalti (28', 73', 87'). Com o apoio dos criadores de jogadas Ludovic Blas, Przemysław Frankowski e Esteban Lepaul, o Rennes tem poder de fogo suficiente para desafiar a defesa da Juventus.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-AUXERREGetty Images

Duelo-chave: Randal Kolo Muani x Charlie Cresswell

Referência no ataque: Randal Kolo Muani comanda o ataque da Juventus, usando sua velocidade explosiva e presença pelo alto para superar defesas fechadas.

Pilar defensivo: O zagueiro inglês Charlie Cresswell é a referência da defesa do Rennes e terá a missão de conter as bolas enviadas pelas pontas por Francisco Conceição e Edon Zhegrova.

Análise tática e escalações prováveis

Juventus FC (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik; González, Conceição; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Cissé; Szymański, Thomasson; Blas, Lepaul, Soumaré.

Panorama da partida: No papel, a Juventus tem 60,9% de probabilidade de vencer em casa. No entanto, o estilo de transições diretas do Rennes e sua tendência a provocar faltas arriscadas dentro da área representam uma grande ameaça para uma defesa da Juventus que sofreu três gols sem marcar nenhum em casa na última partida.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Juventus x Rennes

Técnico

  • L. Spalletti

Luciano Spalletti segue impedido de ficar à beira do campo por suspensão enquanto a Juventus se prepara para esta partida da Liga Europa. Nenhuma lista confirmada de lesionados nem escalação provável foi divulgada antes do jogo, e novas informações são esperadas mais perto do início da partida.

O técnico do Rennes, Franck Haise, também ainda não confirmou os jogadores relacionados nem a situação dos lesionados. Novas informações serão acrescentadas conforme estiverem disponíveis na preparação para o jogo.

Momento das equipes

JUV

JUV - Sequência

ATA
V2-0
CRE
D0-1
CGL
E1-1
CEL
V1-2
LAZ
D0-3
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
REN

REN - Sequência

OL
D4-0
LAV
D1-0
AJA
V4-1
OFI
V2-1
PAR
D4-3
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Juventus chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota em casa por 3 a 0 para a Lazio, pela Serie A, resultado que veio após uma vitória de virada por 2 a 1 fora de casa sobre o Celta Vigo, pela Liga Europa. Antes, nessa sequência de cinco partidas, venceu a Atalanta por 2 a 0 na Serie A e empatou em 1 a 1 com o Cagliari. O único outro resultado negativo foi a derrota por 1 a 0 para a Cremonese em um amistoso.

O Rennes venceu duas, perdeu duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 4 a 3 para o Paris FC, pela Ligue 1, embora tenha reagido a dificuldades anteriores com uma vitória por 4 a 1 sobre o Auxerre. A pesada derrota por 4 a 0 para o Lyon, ocorrida antes nessa sequência, evidencia a irregularidade apresentada pela equipe de Haise no período.

Histórico de confrontos diretos

Não há, no momento, dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Juventus e Rennes para esta partida. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas conforme estiverem disponíveis, mais perto do início do jogo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

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