Juventus x Rennes pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Juventus x Rennes: detalhes da partida

Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus FC e Stade Rennais F.C. entram em campo em 22 de outubro de 2026, às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Gigante italiano busca recuperação em casa contra ataque francês

A Juventus recebe o Stade Rennais F.C. no Allianz Stadium pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2026/27. A equipe italiana volta à competição continental determinada a reagir imediatamente após uma atuação decepcionante em casa pelo campeonato nacional. Enquanto isso, o Rennes viaja à região de Piemonte com a intenção de dificultar a vida dos anfitriões e conquistar pontos valiosos fora de casa na fase de liga da competição.

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A reação da Juventus após o revés no campeonato nacional

A Juventus chega à noite de quinta-feira querendo deixar para trás a frustração da derrota por 3 a 0 em casa para a S.S. Lazio, pela Serie A, no domingo, 18 de outubro. Apesar de ter 56% da posse de bola, a Juventus foi castigada nos contra-ataques. A equipe de Turim, porém, tem mostrado força na competição continental nesta temporada: conquistou uma vitória suada por 2 a 1 fora de casa sobre o RC Celta de Vigo na segunda rodada da Europa League, em 15 de outubro. Com o atacante Randal Kolo Muani e os criadores de jogadas pelos lados Nicolás González e Francisco Conceição, a Juventus busca voltar a se impor no Allianz Stadium.

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O Rennes chega embalado por uma virada

O Stade Rennais viaja à Itália após uma semana movimentada em todas as competições. O Rennes conseguiu uma vitória dramática de virada por 2 a 1 sobre o OFI Crete pela UEFA Europa League na quinta-feira, 15 de outubro, e passou a ocupar as primeiras posições da fase de liga. No domingo, 18 de outubro, o Rennes saiu derrotado por 4 a 3 em um confronto movimentado contra o Paris FC pela Ligue 1, no qual o atacante Esteban Lepaul marcou três gols de pênalti (28', 73', 87'). Com os criadores de jogadas Ludovic Blas, Przemysław Frankowski e Esteban Lepaul, o Rennes tem poder de fogo suficiente para desafiar a defesa da Juventus.

Notícias das equipes e elencos

Luciano Spalletti continua impedido de ficar à beira do campo por causa de uma suspensão, enquanto a Juventus se prepara para esta partida da Europa League. Nenhuma lista de lesionados confirmada ou provável escalação foi divulgada antes do jogo, e novas informações são esperadas mais perto do início da partida.

O técnico do Rennes, Franck Haise, também ainda não confirmou os jogadores relacionados nem a situação dos lesionados. Novas informações serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis na preparação para o jogo.

Momento das equipes

A Juventus chega para esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio, pela Serie A, resultado que veio após uma vitória de virada por 2 a 1 fora de casa sobre o Celta Vigo, pela Europa League. Antes, nessa sequência de cinco partidas, venceu a Atalanta por 2 a 0 na Serie A e empatou em 1 a 1 com o Cagliari. O único outro resultado negativo foi uma derrota por 1 a 0 para a Cremonese em um amistoso.

O Rennes venceu duas, perdeu duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 4 a 3 para o Paris FC, pela Ligue 1, embora a equipe tenha reagido a dificuldades anteriores com uma vitória por 4 a 1 sobre o Auxerre. A pesada derrota por 4 a 0 para o Lyon no início dessa sequência evidencia a irregularidade apresentada pela equipe de Haise no período.

Histórico de confrontos

No momento, não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Juventus e Rennes para esta partida. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas quando estiverem disponíveis, mais perto do início do jogo.