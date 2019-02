Juventus x Parma AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil, desta vez pela Serie A italiana

O DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre a Juventus e o Parma, válido pela 22ª rodada da Serie A italiana, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA no YouTube do DAZN - e aqui na Goal Brasil. A partida, que será disputada no Allianz Stadium, tem início marcado para este sábado (2), a partir das 17h30 do horário de Brasília.

Líder do campeonato, a Velha Senhora conseguiu estender sua invencibilidade no último domingo (27), ao vencer a Lazio de virada por 2 a 1, em Roma, e chegar à sua 19ª vitória em 21 jogos. Os Bianconeri somam 59 pontos até o momento contra 48 do Napoli, atual vice-líder.

Já o visitante Parma vive uma temporada irregular, ocupando a 12ª colocação e ainda longe de conseguir se candidatar a uma das vagas nas competições europeias no próximo ano. Com 28 pontos, o time comandado por Roberto D'Aversa vem de uma derrota em casa, de virada, para a SPAL (3 a 2), tendo a difícil missão de recuperar pontos diante da gigante Juve.

Confira mais informações sobre a partida!

JUVENTUS X PARMA: DATA, HORA, LOCAL E INFORMAÇÕES

JOGO Juventus x Parma DATA Sábado, 02 de fevereiro de 2019 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 17h30h (Brasília)

JUVENTUS X PARMA: STREAMING AO VIVO E DE GRAÇA

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Juventus x Parma poderá ser acompanhado no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

A cobertura do DAZN começa alguns minutos antes do duelo, por volta das 17h20 deste sábado, através do canal do Youtube do serviço.

É mais uma oportunidade que a DAZN oferece para quem deseja saber mais sobre o serviço, que será inaugurado oficialmente em 2019, e contará com transmissões exclusivas não só da Serie A, mas também da Copa da Itália, a Ligue 1 francesa e a Copa Sul-Americana 2019.

JUVENTUS X PARMA: NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Com a lesão de Chiellini confirmada e a saída de Benatia, Allegri terá de apressar a estreia do veterano Martín Cáceres, que volta para sua terceira passagem em Turim. Ele formará a dupla de zaga com Rugani, um dos poucos remanescentes da eliminação na Copa da Itália no meio de semana.

João Cancelo, Miralem Pjanic e Emre Can retornam ao time titular após começarem no banco no duelo em Bérgamo

Provável time titular: Sczcesny; Cancelo, Rugani, Cáceres, Alex Sandro; Pjanic, Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

PARMA

A boa notícia da semana ficou por conta do zagueiro Bruno Alves, que afastou os rumores de uma possível transferência e fechou um novo vínculo com o Parma: ele segue como a referência na defesa, ao lado de Alessandro Bastoni.

Artilheiro do time na Serie A com oito gols marcados, Roberto Inglese é esperança de gols para os visitantes neste sábado.

Provável time titular: Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Scozzarella, Barillà, Kucka; Gervinho, Biabiany, Inglese.

JUVENTUS X PARMA: COMO ACOMPANHAR MINUTO-A-MINUTO

Quem não puder contar com uma boa conexão ainda poderá ficar por dentro das principais jogadas, lances e gols da partida na Goal, através do Tempo Real da partida, clicando aqui.

Na página da partida você ainda pode conferir números, cartões recebidos pelos jogadores e outros detalhes que passam despercebido durante o jogo!

