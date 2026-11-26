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Juventus 4 x 1 Omonia

JUVENTUS (3-4-3)

Neto 5 - O goleiro brasileiro de 37 anos volta a disputar uma partida oficial quase seis meses depois da última vez, pelo Botafogo em Bahia, em 30 de maio. Sai mal no escanteio cobrado por Tankovic, que resulta no gol de cabeça de Satka e abre o placar para os visitantes.

Gatti 7 - Promovido a capitão, joga com uma faixa no cabelo e provoca o primeiro cartão amarelo da partida, recebido pelo romeno Tanase após apenas 10 minutos. Também ajuda no ataque: participa da jogada do 2 a 1 em uma posição central pouco habitual no campo ofensivo e, pouco depois, obriga o goleiro adversário a fazer uma defesa com um chute cruzado dentro da área.

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Lucumí 6 - Escalado no centro da defesa de três, recebe cartão amarelo aos 34 minutos por segurar Duverne.

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(Aos 66 minutos, Koopmeiners 6 - O fato de começar no banco hoje confirma que já se tornou titular. Participa da jogada do 4 a 1 ao encontrar Cambiaso entre as linhas).

Kelly 6,5 - O mais sólido no primeiro tempo, quando ninguém passa pelo seu lado. No início da segunda etapa, comete um erro que quase recoloca o Omonia no jogo, mas, para sua sorte, o adversário não aproveita a chance.

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Cambiaso 7,5 - Sua relação com a torcida da Juventus não vive um bom momento, muito pelo contrário. Reage começando bem, também graças ao bom entrosamento com Conceiçao pela direita. Aos 37 minutos, é recompensado com um golaço de canhota, em chute colocado que empata em 1 a 1 e cala as primeiras vaias no Stadium. No segundo tempo, serve Boga no lance do 4 a 1.

Sarr 5,5 - Aparece muito pouco, embora contribua na proteção à defesa.

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Douglas Luiz 5,5 - Um pouco mais impreciso que de costume na saída de bola.

(Aos 66 minutos, McKennie 6 - Aciona Conceiçao no lance do 3 a 1).

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Cabal 5,5 - Salta, mas não alcança o escanteio cobrado por Tankovic no segundo poste, onde Satka, após a saída em falso de Neto, marca o gol que coloca os visitantes à frente. Aos 27 minutos, exige uma defesa do goleiro adversário com um bom chute de canhota de longe. Não volta do intervalo.

(Aos 46 minutos, Celik 6 - Faz sua habitual atuação consistente e participa da jogada do 3 a 1 ao servir McKennie).

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Conceiçao 8 - Autor da primeira finalização no gol, após apenas três minutos, com um perigoso chute de canhota da entrada da área defendido pelo goleiro. Dá as assistências para Cambiaso e Ekhator antes de marcar o 3 a 1. O melhor em campo.

(Aos 86 minutos, Kolo Muani sem nota - Entra apenas para permitir que Conceiçao receba uma merecida ovação de pé).

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Ekhator 6,5 - Em sua primeira partida como titular pela Juventus, tem dificuldade para atuar sozinho no ataque, missão impossível para todos os atacantes à disposição de Spalletti. Mas aproveita bem a primeira chance e marca o gol do 2 a 1 após assistência de Conceiçao.

(Aos 66 minutos, Woltemade 6 - Nos acréscimos, arranca no limite do impedimento, mas acaba alcançado).

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Boga 7 - Conduz a bola com toques rápidos, mas ainda lhe falta um pouco de condicionamento para ganhar a arrancada decisiva, passar pelo marcador e criar superioridade numérica. No início do segundo tempo, chega perto de marcar o 3 a 1 em duas ocasiões e depois deixa sua marca no 4 a 1.

Técnico: Spalletti 7 - Faz mudanças na equipe pensando na visita ao Como, no domingo à noite. A escolha é recompensada com os três pontos, que levam a Juventus a 13 na Europa League, dois atrás do líder Bournemouth, apesar do susto inicial.

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OMONIA (4-2-3-1)

Kaminski 6 - Sem culpa nos gols sofridos.

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Nego 6 - O lateral francês naturalizado húngaro, ex-jogador da equipe de base da Roma, trava um bom duelo com Boga, encerrado em equilíbrio.

(Aos 59 minutos, Balkovec 5,5 - O lateral esloveno, ex-Bari, Empoli e Verona, assume a esquerda, deslocando Duverne para a direita, e sofre diante de um Conceiçao impossível de marcar).

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Coulibaly 5 - O pior entre os defensores de seu time.

Satka 6 - Coloca seu time à frente com uma cabeçada no segundo poste, aproveitando a saída em falso de Neto no escanteio cobrado por Tankovic.

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Duverne 5,5 - Aos 34 minutos, sofre a falta de Lucumí, que o segura e recebe cartão amarelo. Na defesa, tem dificuldades diante do trio Conceiçao, Cambiaso e Gatti. A situação não muda quando é deslocado para a direita para enfrentar Boga.

Andreou 5,5 - O meio-campista cipriota nascido em 2006 mostra potencial, mas desta vez não chama a atenção.

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(Aos 59 minutos, Brouwers 5,5 - Entra para tentar conter o adversário, mas não consegue).

Maric 5,5 - O irmão mais novo do atacante Mirko, ex-Monza e Venezia, não consegue a façanha de fazer seu time funcionar contra um adversário claramente superior.

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Tanase 5,5 - A falta em Gatti lhe rende o primeiro cartão amarelo da partida após apenas 10 minutos. Aos 31, leva perigo com um chute cruzado da entrada da área que sai por pouco.

(Aos 46 minutos, Ewandro 6 - Pelo menos tenta dar uma sacudida no time).

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Tankovic 6 - Falta-lhe o S inicial no sobrenome, mas mostra ter um pé à altura do grande ex-jogador sérvio Dejan Stankovic ao cobrar o escanteio que resulta no gol de Satka. Depois, perde força ao longo da partida.

(Aos 69 minutos, Neophytou 5 - Faz falta o companheiro que substituiu).

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Montnor 5 - Não consegue avançar no ataque nem ajudar Duverne na defesa.

Kakoullis 5 - Isolado demais no ataque, praticamente não toca na bola.

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(Aos 46 minutos, Diony 5,5 - Não consegue fazer muito mais que seu companheiro de ataque, até porque o time não lhe dá o apoio necessário).

Técnico: Berg 5,5 - O ex-zagueiro norueguês do Manchester United perdeu por lesão o jogo de volta da semifinal da Champions League vencido por 3 a 2, de virada, contra a Juventus em Turim. Desta vez, começa bem na cidade, mas sofre a virada, sem que a culpa seja sua.