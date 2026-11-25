A partida será transmitida na Itália pela Sky Sport e pela NOW. Confira abaixo as opções para assistir ao vivo na TV e no streaming: escolha o serviço de sua preferência e acompanhe o jogo.
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A Juventus recebe o Omonia Nicósia no Allianz Stadium, em Turim, por mais uma rodada da fase de liga da Europa League.
A Juventus chega ao compromisso europeu após vencer o Venezia por 4 a 0 na Serie A. A vitória veio no segundo tempo, depois de uma primeira etapa marcada pelas vaias da torcida da casa.
Luciano Spalletti mudou o jogo no intervalo, e os gols vieram com Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. Na Europa League, a Juventus ocupa o quinto lugar na classificação.
O Omonia, treinado por Henning Berg, chega a Turim após empatar em 1 a 1 com o APOEL pelo campeonato nacional. Em seu último jogo europeu, em 5 de novembro, o time cipriota perdeu por 3 a 1 para o NEC Nijmegen.
O Omonia está em 18º lugar na classificação da Europa League e busca pontos importantes em uma visita na qual o prognóstico não é favorável.
Confira abaixo o canal de TV, as opções de transmissão ao vivo pela internet e todas as informações para acompanhar o confronto.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Juventus x Omonia
Técnico
- L. Spalletti
No momento, não há informações disponíveis sobre a provável escalação, lesões e suspensões da Juventus, treinada por Luciano Spalletti. As atualizações chegarão mais perto do início da partida.
O cenário é o mesmo para o Omonia de Henning Berg: não há dados oficiais sobre a escalação, os desfalques ou os suspensos. Atualizaremos esta seção assim que houver novidades.
Momento dos times
A Juventus conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Venezia na Serie A, em 22 de novembro. Antes, houve o empate por 2 a 2 com a Fiorentina, a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o AZ Alkmaar na Europa League, o triunfo por 2 a 0 sobre o Napoli e a derrota por 2 a 0 em Gênova. No total, foram 11 gols marcados e cinco sofridos.
O Omonia soma uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. Seu último jogo foi o empate por 1 a 1 com o APOEL pelo campeonato nacional. Antes, houve a vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Anorthosis, a derrota por 3 a 1 para o NEC Nijmegen na Europa League, a vitória por 2 a 0 sobre o AEL Limassol e a derrota por 2 a 0 para o AEK Larnaca. O time cipriota marcou cinco gols e sofreu sete.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto foi em 30 de setembro de 1999, quando a Juventus venceu por 5 a 0 em Turim pela Europa League. No jogo de ida, em 16 de setembro de 1999, a Juventus havia vencido por 5 a 2 na casa do Omonia Nicósia. Nos dois encontros registrados, portanto, a Juventus venceu ambas as vezes, com dez gols marcados e dois sofridos.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|13
|3
|+10
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|+9
|12
V
V
V
V
|3
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|+8
|12
V
V
V
V
|4
|4
|3
|1
|0
|10
|2
|+8
|10
V
V
E
V
|5
|4
|3
|1
|0
|11
|4
|+7
|10
V
E
V
V
|6
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|7
|4
|3
|0
|1
|8
|1
|+7
|9
D
V
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|11
|8
|+3
|7
D
E
V
V
|9
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
V
D
V
E
|10
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
V
V
E
D
|11
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
D
E
V
V
|12
|4
|2
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
V
V
E
D
|13
|4
|2
|1
|1
|6
|7
|-1
|7
E
D
V
V
|14
|4
|2
|0
|2
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
D
|15
|4
|2
|0
|2
|6
|3
|+3
|6
V
V
D
D
|16
|4
|2
|0
|2
|5
|4
|+1
|6
V
D
D
V
|17
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|18
|4
|2
|0
|2
|6
|7
|-1
|6
D
D
V
V
|19
|4
|2
|0
|2
|7
|9
|-2
|6
V
D
D
V
|20
|4
|1
|2
|1
|9
|4
|+5
|5
E
V
E
D
|21
|4
|1
|2
|1
|9
|6
|+3
|5
E
E
D
V
|22
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
D
D
E
V
|23
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
E
V
D
D
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
D
V
D
E
|25
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|-4
|4
V
E
D
D
|26
|4
|1
|1
|2
|3
|8
|-5
|4
D
E
D
V
|27
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
D
V
D
D
|28
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
D
|29
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
D
|30
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
V
D
D
D
|31
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
V
D
D
D
|32
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
V
D
D
D
|33
|4
|0
|1
|3
|1
|8
|-7
|1
D
D
D
E
|34
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
D
D
E
D
|35
|4
|0
|1
|3
|2
|12
|-10
|1
D
E
D
D
|36
|4
|0
|0
|4
|4
|14
|-10
|0
D
D
D
D
Na classificação da Europa League, a Juventus está em quinto lugar, enquanto o Omonia Nicósia ocupa a 18ª posição.