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Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 Allianz Stadium

A Juventus recebe o Omonia Nicósia no Allianz Stadium, em Turim, por mais uma rodada da fase de liga da Europa League.

A Juventus chega ao compromisso europeu após vencer o Venezia por 4 a 0 na Serie A. A vitória veio no segundo tempo, depois de uma primeira etapa marcada pelas vaias da torcida da casa.

Luciano Spalletti mudou o jogo no intervalo, e os gols vieram com Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. Na Europa League, a Juventus ocupa o quinto lugar na classificação.

O Omonia, treinado por Henning Berg, chega a Turim após empatar em 1 a 1 com o APOEL pelo campeonato nacional. Em seu último jogo europeu, em 5 de novembro, o time cipriota perdeu por 3 a 1 para o NEC Nijmegen.

O Omonia está em 18º lugar na classificação da Europa League e busca pontos importantes em uma visita na qual o prognóstico não é favorável.

Confira abaixo o canal de TV, as opções de transmissão ao vivo pela internet e todas as informações para acompanhar o confronto.

Notícias dos times

No momento, não há informações disponíveis sobre a provável escalação, lesões e suspensões da Juventus, treinada por Luciano Spalletti. As atualizações chegarão mais perto do início da partida.

O cenário é o mesmo para o Omonia de Henning Berg: não há dados oficiais sobre a escalação, os desfalques ou os suspensos. Atualizaremos esta seção assim que houver novidades.

Momento dos times

A Juventus conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Venezia na Serie A, em 22 de novembro. Antes, houve o empate por 2 a 2 com a Fiorentina, a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o AZ Alkmaar na Europa League, o triunfo por 2 a 0 sobre o Napoli e a derrota por 2 a 0 em Gênova. No total, foram 11 gols marcados e cinco sofridos.

O Omonia soma uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. Seu último jogo foi o empate por 1 a 1 com o APOEL pelo campeonato nacional. Antes, houve a vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Anorthosis, a derrota por 3 a 1 para o NEC Nijmegen na Europa League, a vitória por 2 a 0 sobre o AEL Limassol e a derrota por 2 a 0 para o AEK Larnaca. O time cipriota marcou cinco gols e sofreu sete.

Confrontos anteriores

O último confronto foi em 30 de setembro de 1999, quando a Juventus venceu por 5 a 0 em Turim pela Europa League. No jogo de ida, em 16 de setembro de 1999, a Juventus havia vencido por 5 a 2 na casa do Omonia Nicósia. Nos dois encontros registrados, portanto, a Juventus venceu ambas as vezes, com dez gols marcados e dois sofridos.

Classificação

Na classificação da Europa League, a Juventus está em quinto lugar, enquanto o Omonia Nicósia ocupa a 18ª posição.