Juventus x Omonia pode ser a partida ideal para a Juventus de Luciano Spalletti deixar bem encaminhada a classificação para a próxima fase da Uefa Europa League 2026/2027, as oitavas de final.
Após a vitória por larga margem sobre o Venezia na Serie A, a Juventus recebe o time cipriota no Allianz Stadium com uma oportunidade única de se manter entre os oito primeiros colocados da fase de liga. Os visitantes, por sua vez, chegam a Turim precisando somar pontos após duas derrotas nas duas últimas rodadas.
JUVENTUS X OMONIA
GOLS: -
GOLS E PRINCIPAIS LANCES
0' A bola rola às 21h no Allianz Stadium, em Turim
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JUVENTUS X OMONIA: ESCALAÇÕES CONFIRMADAS E FICHA TÉCNICA
Juventus x Omonia
Gols: -
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceição, Ekhator, Boga.
À disposição: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.
Téc. Spalletti.
OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoulis.
À disposição: Fabiano, Michail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.
Téc. Berg.
Árbitro: Barrott (ING)
Cartões amarelos: -
Expulsos: -