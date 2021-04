Juventus x Napoli: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo em jogo adiado pela terceira rodada da Serie A italiana, nesta quarta-feira (7); veja como acompanhar ao vivo na internet

Em jogo adiado da terceira rodada da Serie A italiana, a Juventus recebe o Napoli, nesta quarta-feira (7), às 13h45 (de Brasília), no Juventus Stadium. É decisão: quem vencer, fica no G-4, quem perder, termina a rodada na quinta colocação. A partida terá transmissão ao vivo na Rai Internacional, na TV fechada, e na Estádio TNT Sports, em streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos do Italiano ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Napoli DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Juventus recebe o Napoli nesta quarta-feira / Foto: Getty Images

A Rai Internacional, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, em streaming, irão passar o jogo desta quarta-feira, às 13h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

A 12 pontos da líder Inter de Milão, a Juventus vê as chances de vencer a Serie A italiana pela 10ª vez consecutiva ficarem cada vez menores. Assim, a meta da Velha Senhora até o final da temporada é garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.

E assim, vencer o Napoli vira fundamental para as ambições do time de Turim: vindo de empate contra o Torino, a Velha Senhora viu os napolitanos, atuais quintos colocados da competição, colarem na Juve e terminarem a 29ª rodada com o mesmo número de pontos que o atual eneacampeão do Campeonato Italiano. Assim, caso saia derrotada, a Juventus complicará - e muito - sua situação no campeonato.

Contra o Napoli, a Juve deve seguir sem Bonucci e Demiral, ambos com Covid-19. Por outro lado, terá Arthur, McKennie e Dybala, suspensos por quebrarem os protocolos contra o coronavírus na Itália, de volta.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro; Kulusevski, Arthur (McKennie), Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.

NAPOLI

Após começo mediano no Campeonato Italiano, a Napoli de Gennaro Gattuso se recuperou na competição e está a seis jogos invicta, com cinco vitórias - com direito a triunfo sobre o Milan no San Siro, por 1 a 0.

Agora, a tarefa fica mais difícil: o time precisa bater a Juventus fora de casa para assumir uma posição no G-4 do Campeonato Italiano e ganhar força na briga para voltar à Liga dos Campeões.

Para o confronto, o time segue sem Ghoulam e Ospina, fora por lesão. Demme, por outro lado, treinou normalmente e deve ser opção para Gattuso. Assim, a equipe escalada deve ser similar àquela que bateu o Crotone nesse final de semana, com os retornos de Demme e Koulibaly.

⚽️ | Os ragazzi retornaram ao trabalho nesta segunda-feira



👉 Demme trabalhou normalmente

👉 Ospina participou normalmente, exceto do coletivo e treino de finalização



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/L0A54K1oAb — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) April 5, 2021

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme e Zielinski; Mertens, Insigne e Osimhen

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 1 Benevento Serie A 21 de março de 2021 Juventus 2 x 2 Torino Serie A 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Genoa Serie A 11 de abril de 2021 10h (de Brasília) Atalanta x Juventus Serie A 18 de abril de 2021 10h (de Brasília)

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 0 x 2 Napoli Serie A 21 de março de 2021 Napoli 4 x 3 Crotone Serie A 3 de abril de 2021

Próximas partidas