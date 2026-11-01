Juventus x Napoli: a prancheta tática. Gols de longa distância e reservas decisivos garantem a Luciano Spalletti a vitória sobre seu ex-clube

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Luciano Spalletti levou a melhor sobre o clube que um dia conduziu ao título italiano, com a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium. Kerim Alajbegovic e o reserva Jeremie Boga marcaram de fora da área. O resultado colocou a Juventus à frente do Napoli, que havia chegado para o confronto também com 14 pontos, e ampliou para quatro jogos a sequência da equipe sem sofrer gols em casa contra o adversário.

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Foi um confronto equilibrado e truncado, decidido por dois lances de qualidade, não por uma enxurrada de chances. A Juventus terminou com 18 finalizações contra sete e um índice de gols esperados (xG) de 0,79 contra 0,41, mas seus dois gols somaram apenas 0,05 xG. O gol que abriu o placar também saiu antes de a partida ganhar um desequilíbrio numérico: Alajbegovic marcou aos 70 minutos, cinco minutos antes da expulsão de Luca Marianucci.

A organização tática da Juventus

Spalletti escalou a equipe no 4-3-2-1, mas, aos 22 minutos, ela já havia se ajustado ao 4-4-2, com Weston McKennie à direita do meio-campo, Alajbegovic à esquerda e Nick Woltemade e Randal Kolo Muani no ataque. Douglas Luiz e Teun Koopmeiners ocupavam o centro.

O time da casa criou suas jogadas mais perigosas pela esquerda. Juan Cabal avançou da lateral esquerda e cruzou para Mathias Olivera afastar de cabeça aos 18 minutos. Aos 33, apareceu nas costas de Giovanni Di Lorenzo, enquanto Alajbegovic cortava para dentro para finalizar. O mapa de ataques da Juventus mostrava maior concentração por aquele lado, de onde sairiam os dois gols.

As bolas paradas foram outra arma. A Juventus teve 13 escanteios contra quatro do Napoli e fez 29 cruzamentos contra 14, a maioria deles cobrada por Luiz. Pouco antes dos 30 minutos, Cabal desviou um escanteio com o ombro e acertou a trave. Jhon Lucumi, McKennie, Federico Gatti e Bremer também tiveram chances de cabeça ou de perto em lances de bola parada. A Juventus ainda ocupou mais o campo de ataque: completou 99 passes no terço final contra 56 do Napoli e deu 36 toques na área adversária contra 10.

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Na frente, Woltemade era a referência. Recuava para receber a bola e sofria faltas, incluindo o puxão que rendeu a Marianucci seu primeiro cartão amarelo, aos 38 minutos. Kolo Muani não conseguiu aproveitar o serviço. Ficou impedido duas vezes, errou a força de um passe e desperdiçou um contra-ataque promissor aos 54 minutos. Ao sair, aos 60, foi vaiado.

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A organização tática do Napoli

O Napoli de Massimiliano Allegri, com o auxiliar Marco Landucci no banco, entrou em campo no 4-3-3. Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay formavam o meio-campo, atrás de Matteo Politano, Lorenzo Lucca e Noa Lang. A equipe teve ligeira vantagem na posse de bola, 51% a 49%, mas passou a maior parte do tempo com ela no meio-campo. Seu mapa de ataques mostra pouca presença contínua no terço defensivo da Juventus.

O perigo veio quase todo pelo alto. Lucca exigiu uma grande defesa de Guglielmo Vicario com uma cabeçada aos oito minutos, Di Lorenzo cabeceou por cima no escanteio seguinte e Lucca voltou a levar perigo em outro escanteio, aos 26. Aquela cabeçada no início foi a única finalização do Napoli no alvo em toda a partida, um desempenho surpreendente para uma equipe que havia marcado 11 gols nos três jogos anteriores. A melhor chance em jogada com a bola rolando ficou com Lang, aos 30 minutos, depois que Politano e Anguissa trabalharam a bola até ele. Do centro da área, porém, finalizou por cima.

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Sem a bola, o Napoli passou longos períodos defendendo a própria área. Fez 34 cortes contra 21 da Juventus e levou a melhor em apenas um quarto das tentativas de desarme. A noite de Anguissa também foi atrapalhada logo no início, quando precisou de atendimento após Koopmeiners pisar acidentalmente em seu tornozelo.

O duelo tático

O confronto decisivo ocorreu entre a esquerda da Juventus e a direita do Napoli. Cabal e Alajbegovic exploraram o espaço nas costas de Di Lorenzo durante todo o primeiro tempo. Aquele lado da defesa napolitana foi reorganizado no intervalo, quando Amir Rrahmani substituiu o capitão. Marianucci já tinha um cartão amarelo.

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O duelo pelo alto foi igualmente importante na outra ponta. Lucumi recebeu cartão amarelo aos 20 minutos por derrubar Lucca com uma entrada dura e voltou a se chocar com ele pouco depois. Lucca terminou como o jogador mais influente do Napoli. Vicario também precisou sair da área para desarmar Politano após uma falha de Lucumi aos 58 minutos, uma das poucas vezes em que o Napoli conseguiu chegar às costas da defesa.

A Juventus finalmente abriu o placar pela esquerda. Aos 70 minutos, Edon Zhegrova escapou de um marcador com uma finta e encontrou Alajbegovic, que finalizou de canhota a cerca de 18 metros do gol, sem chances para Alex Meret. Cinco minutos depois, Marianucci foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por derrubar Cabal com uma entrada dura na ponta esquerda.

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Os ajustes durante a partida

Os dois bancos fizeram mudanças no intervalo. O Napoli realizou duas substituições: Rrahmani entrou no lugar de Di Lorenzo, e Billy Gilmour substituiu um discreto De Bruyne. Spalletti trocou McKennie pelo zagueiro Gatti, que logo participou do ataque com uma finalização de longe e uma cabeçada após escanteio.

A única mudança ofensiva planejada por Spalletti se mostrou decisiva. Zhegrova substituiu Kolo Muani aos 59 minutos e deu a assistência para o primeiro gol 11 minutos depois, antes de ter mais duas finalizações de longe bloqueadas. Em seguida, a Juventus reforçou a defesa com a entrada de Lloyd Kelly no lugar de Lucumi, que tinha cartão amarelo.

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As outras mudanças importantes foram forçadas por lesões, mas também deram resultado. Alajbegovic fez um sinal para o banco após marcar e foi substituído por Boga. Quando Cabal deixou o campo mancando aos 82 minutos, Andrea Cambiaso entrou em seu lugar. Cinco minutos depois, os dois reservas se combinaram pela esquerda: um passe de Cambiaso deixou Boga livre em uma infiltração por dentro, e ele acertou um chute colocado de direita, de longe, no canto inferior.

Com dez jogadores, o Napoli ainda tentou avançar. Anguissa deu lugar ao atacante Giovane, enquanto Sam Beukema entrou no lugar do lesionado Olivera. Rafa Marin cabeceou para fora em uma bola parada nos minutos finais, mas o Napoli não voltou a testar Vicario.

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Conclusão

A Juventus não venceu por ter sufocado o adversário. Venceu porque ocupou mais o campo de ataque, pressionou o Napoli pelo lado esquerdo e nas bolas paradas e, então, encontrou dois momentos de qualidade em finalizações de longe que Meret não conseguiu defender. O Napoli, por sua vez, não encontrou outra forma de levar perigo além das cabeçadas de Lucca. O banco de Spalletti, que já contribuiu com seis gols na liga nesta temporada, marca superada apenas pela Roma, voltou a fazer a diferença. Na noite em que enfrentou seu ex-clube, isso bastou.