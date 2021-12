Juventus x Malmo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Tentando encerrar a primeira fase na ponta da tabela, a Juventus recebe o Malmo nesta quarta-feira, em Turim, às 14h45 (de Brasília), pela última rodada do grupo H da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Malmo DATA Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 LOCAL Juventus Stadium, Turim - ITA HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo Space, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificada à próxima fase da Champions League, a Juventus entra em campo querendo vencer para tentar ficar com a liderança do grupo. Para isso, o time também precisa torcer por um tropeço do Chelsea diante do Zenit.

A lista de desfalque da equipe de Turim é longa: Danilo, Chiesa, Ramsey, MacKennie e De Sciglio estão lesionados e passarão por avaliação médica momentos antes do duelo.

Assim, o técnico Allegri não deve promover muitas mudanças na equipe titular que atuou no fim de semana pelo italiano.

Do outro lado, o Malmo não chances de classificação, nem mesmo para a Liga Europa e, por isso, tem a obrigação de apenas "cumprir tabela".

O time sueco tem dúvidas quanto às condições físicas de Cristianses e Rakip, enquando Knudsen e Toivonen estão fora.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

Provável escalação do Malmo: Dahlin; Nielsen, Ahmedhodzic, Brorsson; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip, Olsson; Birmancevic, Colak.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Genoa Campeonato Italiano 5 de dezembro de 2021 Salernitana 0 x 2 Juventus Campeonato Italiano 30 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venezia x Juventus Campeonato Italiano 11 de dezembro de 2021 14h (de Brasília) Bologna x Juventus Campeonato Italiano 18 de dezembro de 2021 14h (de Brasília)

MALMO

JOGO CAMPEONATO DATA Malmo 0 x 0 Halmstad Campeonato Sueco 4 de dezembro de 2021 Kalmar 0 x 1 Malmo Campeonato Sueco 28 de novembro de 2021

Próximas partidas