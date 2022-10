Juventus x Maccabi Haifa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5) buscando a primeira vitória na Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

Ainda sem pontuar na Champions League e pressionados pela vitória, Juventus e Maccabi Haifa se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), em Turim, pela terceira rodada rodada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Na terceira posição do Grupo H com duas derrotas consecutivas, a Juventus entra em campo pressionada pela vitória.

Para o confronto, o técnico Allegri terá o retorno de Di Maria, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Bologna por 3 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano.

Do outro lado o Maccabi Haifa é o lanterna do grupo com nenhum ponto conquistado.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, De Sciglio; Di Maria, Locatelli, Paredes, Kostic; Milik, Vlahovic.

Escalação do provável MACCABI HAIFA: Cohen; Sundgren, Goldberg, Batubinsika; Haziza, Fani, Lavi, Chery, Cornud; Atzili, Pierrot.

Desfalques

Juventus

Pogba e Chieva, lesionados, seguem fora.

Maccabi Haifa

Mahmoud Jaber e Suf Podgoreanu, machucados, são desfalques.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium – Turim, ITA

• Arbitragem: SANDRO SCHARER (árbitro), STEPHANE DE ALMEIDA e BEKIM ZOGAJ (assistentes), ALAIN BIERI (quarto árbitro) e MARCO FRITZ (AVAR)