Juventus x Leverkusen: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Italianos e alemães entram em campo nesta terça-feira (1), pela fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a primeira vitória na Liga dos Campeões, a recebe o nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Bayer Leverkusen DATA Terça-feira, 1 de outubro LOCAL Allianz Stadium - ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada,além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

JUVENTUS

Vindo de empate com o na rodada de estreia da , a Juve entra em campo com a pressão da vitória jogando diante de seus torcedores.

Alex Sandro, que perdeu a vitória sobre o por 2 a 0 por conta de uma emergência familiar, ainda está com a sua presença em dúvida. Caso sua ausência seja confirmada, Matuidi seguirá em seu lugar.

Por outro lado, Paulo Dybala ou Gonzalo Higuain farão parceria com Cristiano Ronaldo no ataque, enquanto Wojciech Szczesny retorna ao gol depois que Gianluigi Buffon participou da última rodada do Campeonato Italiano.

Atualmente, a equipe italiana ocupa a vice-liderança do Grupo D, com um ponto.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Ligt, Alex Sandro (Matuidi); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Higuaín (Dybala), Cristiano Ronaldo

BAYER LEVERKUSEN

A equipe alemã é a lanterna do Grupo D, após ter perdido na rodada de estreia para o por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Leon Bailey é a principal dúvida ao lado de Karim Bellarabi.

Provável escalação do Leverkusen: Hrádecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aránguiz; Havertz, Amiri, Volland; Alario